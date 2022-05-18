新登場｜鵝頸橋街市買新鮮韓國香辣泡菜 人氣飯卷現場即製 六款口味 元朗分店日賣400條！

韓風吹不斷，不論是韓國明星偶像或是美食料理都有一大群fans捧場，現在想買正宗口味的韓國食物，港島區居民不用再專程去尖沙咀韓國街了，去銅鑼灣鵝頸橋街市都可以買得到。最近就有一間元朗人氣外賣店在這裡開設新店，店舖由韓國媽媽主理，賣的韓國飯卷大受歡迎，高峰期在元朗店每日可賣超過400條，認真誇張！

韓國太太Kim so Seob是店舖主廚，店內食物食物通通由她主理，口味非常正宗。尤其是多款韓式前菜和泡菜，超過26款選擇，供應不少香港少見款式，如汁煮鵪鶉蛋、辣芝麻葉、生醃八爪魚等等。當中新鮮辣泡菜（＄38起）是招牌貨，每日新鮮製作，醃製時間較短，口感相對爽脆，味道香甜，雖然少了一般泡菜的酸味，但依然醒胃，送飯一流！另外也推介辣炒蟹仔（＄50起），顏色鮮艷，香辣之餘有咬口，當作佐酒小食也不錯。而飯卷方面，共有六款口味，全日不同時段不停製作，保証新鮮。烤牛肉紫菜飯卷（＄53）最多人選擇，部分食材用韓國貨，製作時捲入烤牛肉片、雞蛋、蘿蔔、青瓜等食材，相當足料，吃起來口感層次豐富 ，一人一條已經好飽肚。

銅鑼灣新店設有凍肉部分，除了賣一般海鮮凍肉，也賣韓國入口的韓牛和韓豬，更有醃製好的韓燒食品，因此吸引不少區內韓國人專程來光顧。店長Stephen最推介醃製牛肋骨和韓國豬皮，不用自行調味，解凍後就可以立即使用，最適合在家韓燒時食用，夠方便。如果有興趣選購韓國美食，下次經過的話一於進去看看吧！



生生市場

地址：灣仔堅拿道西15號g13號舖