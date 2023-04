旅遊度假｜峇里島酒店度假村「Best of Bali」住宿計劃 送免費按摩/香檳/下午茶/豪華轎車接送

峇里島是印尼最有名氣的海島之一,氣候和暖宜人,水清沙幼,每逢夏季都吸引世界各地的旅客去旅遊度假。如果你正計劃夏季出遊,不妨考慮一下The Club by The Legian Seminyak以及烏布嘉佩樂酒店兩間酒店合作推出的「Best of Bali」住宿計劃,入定指定日數即可享受限定優惠,包括費按摩、香檳、下午茶、豪華轎車接送等等,實行全面升級度假享受。

峇里島酒店度假村優惠

是次「Best of Bali」住宿計劃由兩間酒店合作推出,住客需在兩間酒店各入住三晚或以上,即可享額外一系列精彩豐富禮遇。預算許可的話,不妨先入住 The Club by The Legian Seminyak 標誌性的泳池別墅,住客可以在海灘享受愜意悠閒的時光,然後再在獨樹一幟的烏布嘉佩樂酒店享受私人別墅,感受叢林魅力。優惠方面,The Club by The Legian Seminyak禮遇包括在 Wellness by The Legian 水療中心免費享受峇里式按摩、品嚐 Taittinger 香檳、在 Club Lounge 享用每天供應的下午茶和雞尾酒,以及在水明漾和附近一帶享受豪華轎車接送服務。至於在烏布嘉佩樂酒店,賓客可入住設有不同主題的帳篷式別墅,享受名為A Soul Reborn Purification Ritual的靈性體驗、Camp Navigators 的往返機場接送服務、一整天獨家享用 The Officer's Tent 休息區並享用黃昏雞尾酒,更可獲贈紀念相片一張。

The Club by The Legian Seminyak

網址:https://lhm-hotels.com/en/the-legian-seminyak-bali/the-club-by-the-legian-seminyak



烏布嘉佩樂酒店

網址:https://www.lhw.com/hotel/Capella-Ubud-Bali-Indonesia