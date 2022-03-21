兩餸飯推介｜港九超值兩餸飯合集 大埔$45食半邊龍蝦！荃灣賣薑蔥炒蟹胡椒蝦

今時今日食兩餸飯都可以食得招積！經濟不景氣，不少餐廳都轉型做兩餸飯，把招牌菜式用超值價錢回饋街坊，順道挽救生意。最近越來越多店舖推出有海鮮選擇的兩餸飯，數十元就可以吃到龍蝦、薑蔥炒蟹、胡椒蟹等等，非常吸引，價錢極之相宜，人人都能負擔到，大家不妨留意一下接下來介紹的餐廳吧。
大埔兩餸飯：龍蝦、辣酒煮花螺
大埔街坊有口福了，位於大埔翠屏花園的玲瓏巧點功房向來有賣兩餸飯，價格實惠，深受街坊歡迎。最近他們就憑$45半隻蒜蓉蒸加拿大龍蝦震懾全港，吸引大批市民排隊捧場。除此之外，店舖亦有多款海鮮款式的兩餸飯，例如豉椒炒蜆、辣酒煮花螺、豉汁蒸黃立倉、蒜茸粉絲元貝等等，當然也有沙薑雲耳蒸滑雞、南乳炸雞翼等小菜供選擇，味道不俗，住附近的街坊一於試試吧！
玲瓏巧點功房
地址：大埔安慈路3號翠屏花園地下13B號舖
荃灣兩餸飯薑蔥炒蟹、胡椒蝦
如果喜歡吃鑊氣炒海鮮，不容錯過荃灣路德圍的這間兩餸飯。麗園大排檔原本主打打冷小炒，因禁晚市堂食而轉賣兩餸飯，價錢由$40/兩餸起，算是經濟實惠。看看款式，都有不少海鮮選擇，如薑蔥炒蟹、胡椒蝦，甚至長腳蟹和鮑魚等等，非常豪華！由於太受歡迎，餐廳因此開設了WhatsApp群組讓客人訂購，如果想吃得到美味的海鮮兩餸飯，就要早點預訂了。
麗園大排檔
地址﹕荃灣路德圍69號R地舖
WhatsApp群組﹕https://chat.whatsapp.com/EdSkGVrC60172ySwDZCxD6
灣仔兩餸飯大排檔小炒
港島區方面，則有位於灣仔天樂里的大排檔小炒，餐廳疫情前在區內很有名氣，環境衛生企理，是晚飯吃小菜的好選擇。如今改賣兩餸飯，菜式方面都以小菜為主，如黃金單骨雞翼、剁椒魚頭、薯仔牛柳粒等，款式多，味道好，不少人大讚能保持一貫水準，值得一試！
大排檔小炒 灣仔分店
地址：灣仔天樂里2-4號金豐商業大廈地下
北角韓式兩餸飯
吃厭了中式兩餸飯？在北角也有韓國菜餐廳推出韓式兩餸飯！韓味屋在北角開業多年，以正宗的韓國料理吸引客人捧場。近日他們亦順應時勢推出了兩餸飯套餐，韓版兩餸飯的菜式選擇相對較為惹味，如韓式炒牛肉、辣醬煮鯖魚、泡菜炒豬肉等，更會附送芽菜、黑豆等配菜，雖然便宜但絕不馬虎。
韓味屋
地址：北角丹拿道60號