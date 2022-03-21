兩餸飯推介｜港九超值兩餸飯合集 大埔$45食半邊龍蝦！荃灣賣薑蔥炒蟹胡椒蝦

今時今日食兩餸飯都可以食得招積！經濟不景氣，不少餐廳都轉型做兩餸飯，把招牌菜式用超值價錢回饋街坊，順道挽救生意。最近越來越多店舖推出有海鮮選擇的兩餸飯，數十元就可以吃到龍蝦、薑蔥炒蟹、胡椒蟹等等，非常吸引，價錢極之相宜，人人都能負擔到，大家不妨留意一下接下來介紹的餐廳吧。

大埔 兩餸飯： 龍蝦、 辣酒煮花螺

大埔街坊有口福了，位於大埔翠屏花園的玲瓏巧點功房向來有賣兩餸飯，價格實惠，深受街坊歡迎。最近他們就憑$45半隻蒜蓉蒸加拿大龍蝦震懾全港，吸引大批市民排隊捧場。除此之外，店舖亦有多款海鮮款式的兩餸飯，例如豉椒炒蜆、辣酒煮花螺、豉汁蒸黃立倉、蒜茸粉絲元貝等等，當然也有沙薑雲耳蒸滑雞、南乳炸雞翼等小菜供選擇，味道不俗，住附近的街坊一於試試吧！



玲瓏巧點功房

地址：大埔安慈路3號翠屏花園地下13B號舖