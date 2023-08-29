吉野家食譜｜照燒雞肉飯、滑蛋豬扒丼飯等5款日式丼飯教學 適合帶飯

開學在即，不想煩惱帶飯食譜選擇？以下就教大家製作5款日式丼飯，只需要幾個簡單步驟就可一嘗和風牛肉丼飯、日式咖喱丼飯、滑蛋豬扒丼飯等，還原吉野家的味道吧！

吉野家食譜｜和風牛肉丼飯 說到日式丼飯又怎可以沒有牛肉丼飯呢！製作方法簡單之外，價格亦比較便宜！如果想完美還原在吉野家吃到的味道，不妨按以下食譜製作吧！ 和風牛肉丼飯材料：牛肉味濃湯寶 1粒／水 約180mL

豉油 2湯匙／清酒 2 湯匙／味醂 2湯匙

糖 2茶匙／洋葱 1個／肥牛450克／白飯 1碗 和風牛肉丼飯做法

1. 牛肉味濃湯寶加水製成高湯，洋蔥先洗淨切成薄片備用。

2.選用一個較深的平底鑊，用中大火加熱高湯，再加入豉油、清酒、味醂和糖，直至煮滾。

3.加入洋蔥，再煮至洋蔥變軟。

4.加入肥牛至熟透，再待湯汁收至2/3程度，放在白飯上即可。

吉野家食譜｜照燒雞肉飯 吉野家除了牛肉丼飯，照燒雞扒飯同樣受歡迎，加入蔬菜，營養更均衡！嫌製作醬汁麻煩的話，亦可使用現成的照燒汁。 照燒雞肉飯材料：無骨雞髀肉 2塊／西蘭花 適量／紅蘿蔔 半條

鹽 少許／胡椒粉 半茶匙／料酒 3湯匙

食用油 1湯匙／生抽 2湯匙／老抽 1湯匙

蠔油 1湯匙／蜂蜜 1湯匙／澱粉 少量／白飯 1碗 照燒雞肉飯做法

1.先以鹽、胡椒粉、1湯匙料酒、食用油醃製雞腿肉，翻拌均勻後醃製20分鐘。

2.等待雞肉醃製的同時，以2湯匙料酒、生抽、老抽、蠔油和蜂蜜攪拌均勻製成照燒汁備用。

3.紅蘿蔔洗淨切片，與西蘭花一起焯水撈出備用。

4.熱鑊落油，將雞肉帶雞皮的一面朝下，蓋上鍋蓋以小火煎，再翻面繼續煎，至兩面金黃為至。

5.淋上照燒汁，以澱粉勾芡加入鑊中，將雞肉多翻面幾次。

6.蓋上蓋子，以小火燜6分鐘至入味。

7.熄火將雞肉放在白飯上，再放上蔬菜和雞腿肉，最後淋上照燒汁即可。

吉野家食譜｜親子丼 不少人減肥的時候都愛吃雞肉、雞蛋等充滿蛋白質的料理，而親子丼便能夠一次滿足這兩個願望！做法簡單之外，同時營養滿分，有空的時候在家嘗試製作吧！ 親子丼材料：無骨雞髀肉 1塊／洋蔥 1/4個

大蔥 1/3條／雞蛋 兩隻

醬油 2湯匙／糖 1湯匙／水 2湯匙

料酒 半湯匙／薑蓉 少量／白飯 1碗 親子丼做法

1.雞腿肉去皮，切成一口尺寸的小塊。

2.洋蔥切條，大蔥切成蔥花備用。

3.雞蛋打在碗中輕輕攪拌，可以留一些蛋白部分。

4.水、醬油、糖和料酒，然後再加一點薑蓉攪拌均勻製成醬汁。

5.熱鑊落油放入雞肉，煎熟後加入蔥花和洋蔥炒軟。

6.倒入醬汁，煮一小會再倒入蛋液，蛋液熟後放在白飯上即可。

吉野家食譜｜日式咖喱丼飯 日式咖喱惹味，完全是「白飯小偷」！簡單使用現成的咖喱塊便可以完成調味，屬懶人居家必備的料理！ 日式咖喱丼飯材料：無骨雞腿肉 2塊／洋蔥1個／紅蘿蔔 半條

馬鈴薯 1-2個／咖哩塊6塊／白飯 1碗 日式咖喱丼飯做法

1.紅蘿蔔、洋葱、馬鈴薯洗淨去皮，洋葱切絲，紅蘿蔔和馬鈴薯以滾刀式切塊。

2. 雞腿肉去皮，切成一口尺寸的小塊。

3.熱鑊落油，加入洋蔥以中火翻炒至洋蔥軟化。

4.加入雞腿肉、馬鈴薯和紅蘿蔔翻炒5分鐘。

5.加入800mL滾水煮15分鐘讓食材熟透，然後撈出浮沫和雜質。

6.食材煮後關火，放入咖哩塊攪拌均勻。

7.以最小火加熱10分鐘讓咖哩湯變濃稠，熄火放在白飯上即可。