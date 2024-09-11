帶飯食譜｜雞翼、意粉、日式便當、咖哩雞、蝦等 開學零失敗午餐

開學日來了，今天我們為您帶來多道簡單美味的帶飯食譜料理，讓您在忙碌的工作日也能輕鬆製作，肉醬意粉、日式便當等多類種菜式。口感、營養豐富而且顏色吸引，適合作為帶飯主菜。接下來，讓我們來看一下這這帶飯食譜的製作過程。

日式丼飯食譜｜牛丼飯 牛丼飯做法 將洋蔥剪成條狀 將砂糖加入牛肉中攪拌好。 將麵味露和水倒入鍋中攪拌好，用中火加熱。再加入洋蔥，煮沸後轉小火，關蓋再煮5分鐘。 打開鍋蓋轉中火，加入牛肉。用筷子攪拌至牛肉變色即可，再根據個人喜好加入紅姜。 豬肉丼飯、半熟親子丼飯、芝麻照燒雞蓋飯食譜及做法