帶飯食譜｜雞翼、意粉、日式便當、咖哩雞、蝦等 開學零失敗午餐

開學日來了，今天我們為您帶來多道簡單美味的帶飯食譜料理，讓您在忙碌的工作日也能輕鬆製作，肉醬意粉、日式便當等多類種菜式。口感、營養豐富而且顏色吸引，適合作為帶飯主菜。接下來，讓我們來看一下這這帶飯食譜的製作過程。
吉野家食譜｜日式丼飯便當
和風牛肉丼飯做法
1. 牛肉味濃湯寶加水製成高湯，洋蔥先洗淨切成薄片備用。
2.選用一個較深的平底鑊，用中大火加熱高湯，再加入豉油、清酒、味醂和糖，直至煮滾。
3.加入洋蔥，再煮至洋蔥變軟。
4.加入肥牛至熟透，再待湯汁收至2/3程度，放在白飯上即可。
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日式丼飯食譜｜牛丼飯
牛丼飯做法
- 將洋蔥剪成條狀
- 將砂糖加入牛肉中攪拌好。
- 將麵味露和水倒入鍋中攪拌好，用中火加熱。再加入洋蔥，煮沸後轉小火，關蓋再煮5分鐘。
- 打開鍋蓋轉中火，加入牛肉。用筷子攪拌至牛肉變色即可，再根據個人喜好加入紅姜。
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雞翼食譜｜蒜香脆皮雞翼
蒜香脆皮雞翼做法
1. 雞翼洗淨後於背部劃兩刀，加入蒜蓉、生抽、陳醋、老抽、黑椒、糖和鹽拌勻攪拌，然後醃製2小時以上。
2. 醃製好的雞翼均勻抹上粟粉。
3. 在熱鑊中放入少許油，放入雞翼，開小火煎至兩面金黃，中間需不斷翻面直至熟透即可。
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家常菜食譜｜豆角炒肉絲
豆角炒肉絲做法
1.先將瘦肉切絲，再加入1 茶匙生抽、老抽和1茶匙生粉，攪拌均勻後醃製半小時。
2.豆角洗淨後，斜切成條狀備用。
3.在碗中加入適量鹽、糖、1茶匙生抽、蠔油、1茶匙生粉和半碗水，攪拌均勻後便能成為餸菜的醬料。
4.熱鑊落油後倒入肉絲，炒熟後盛出備用。
5.用同一熱鑊爆香蒜蓉，倒入豆角炒至軟身，再加入肉絲和醬汁煮至收汁即可。
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電飯煲食譜｜港式蔥油雞髀飯
港式蔥油雞髀飯做法
1. 先用雞粉、鹽、生抽、料酒和薑片將雞髀醃製半小時以上。
2. 大米清洗乾淨後放入電飯煲中，再加入180毫升清水。
3. 將醃好的大雞髀和薑片一起放入電飯煲中，按下電飯煲煮飯模式開始煮飯。
4. 熱鑊落油，加入蔥花翻炒出蔥油香後盛起備用。
5. 煮好飯後先盛起雞髀，然後將電飯煲內的米飯攪拌均勻。
6. 裝盤時先放米飯，然後將雞髀放在米飯上，最後淋上蔥油即可。
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簡易食譜｜番茄大蝦意粉
番茄大蝦意粉做法
1.大蝦去殼後清蝦腸，以鹽和黑胡椒醃製。
2.番茄切小塊備用。
3.在鍋中加水，水滾後放入意粉，煮10分鐘撈起過冷河備用。
4.熱鑊落油，先炒大蝦，變色後取出。
5.加入蒜蓉爆香，再加番茄至炒出茄汁。
6.放入意粉和大蝦，再加入生抽、蠔油和番茄醬翻炒。上碟後撒上黑胡椒即可。
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番茄食譜：番茄肉醬雞蛋卷
番茄肉醬雞蛋卷做法
1. 三色椒、洋蔥和蘑菇切粒備用。
2.熱鑊落油，先炒香洋蔥 ，然後放入三色椒和蘑菇炒軟，再倒入免治牛肉，翻炒至牛肉變色。
3.加入番茄醬、蒜粉和芝士粉，翻炒至醬料完全融合和牛肉完全熟透就。
4.在碗中打入雞蛋，加入適量牛奶、黑椒和鹽，然後打散。
5.熱鑊落油，倒入1/3蛋液，待蛋液微微凝固時加入1片芝士和適量番茄肉醬，然後捲起蛋卷。
6. 倒入一半剩餘的蛋液，連接捲好的蛋卷，待蛋液微微凝固時，鋪入適量肉醬，再捲起蛋卷。
7.倒入所有剩餘蛋液，鋪上1片芝士和剩餘肉醬，捲起蛋卷即可。
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異國菜食譜｜椰香撲鼻：馬來西亞咖喱雞
馬來西亞咖喱雞做法
1.香茅、大蒜、洋蔥和生薑混合打成糊狀。
2.熱鑊倒入粟米油，然後加入糊狀醬汁，慢慢炒香至顏色變淺。
3.倒入咖哩粉和辣椒粉繼續炒勻。
4.雞脾肉切塊，將雞肉到進鍋中混合醬汁，炒至雞肉變色後，再倒入馬鈴薯翻炒。
5.加入蠔油、砂糖、鹽和生抽調味。
6.放入肉桂、八角和香葉，再加少量水。
7.煮滾後燉煮20分鐘。
8.加入椰漿再次煮滾，再用鹽調味即可。
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韓國菜食譜3｜醃洋蔥
醃洋蔥做法
1.洋蔥切成圓圈狀備用。
2.將所有材料倒入鍋中，以中小火煮滾。
3.煮滾後倒出放涼，冷藏一晚即可。
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焗肉醬意粉食譜 十個步驟還原港式茶餐廳味道
蕃茄肉醬是一款經典且萬能的菜式，不論是配搭意粉、飯或薯蓉，都非常好食。而且肉醬容易儲存，是家中冷箱常備的餸菜之一。傳統意大利肉醬會用上牛肉和豬肉，使肉醬味道更香、更有層次，不過正宗意大利肉醬意粉（英文︰Spaghetti bolognese）需要用上很長時間來烹調，所以變奏出港式焗肉醬意粉。每人做法略有不用，以下分享簡單快捷的港式焗肉醬意粉食譜食譜，可應因個人喜好加入蔬菜、牛肉或豬肉，特別適合偏食的小朋友，輕鬆還原茶餐廳味道。