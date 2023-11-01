壽司郎｜壽司郎最新$12追加赤醋飯 11月2日起限定供應 $40歎抵食下午茶 壽司盛合＋麵食

壽司郎宣布推出話題性新品！由11月2日起到全線香港壽司郎分店，將供應期間限定「齋壽司飯」，食客可以$12享用以獨特醇厚的熟食赤醋製作的「追加赤醋飯」，感受江戶前壽司鮮味，壽司「走魚生」，絕對是香港壽司界首見！

壽司郎11月期間限定「赤醋飯祭」

壽司郎在今年11月再度推出期間限定「赤醋飯祭」，以壽司米飯為主題，特別推出期間限定「追加赤醋飯」，希望讓喜愛去日本旅遊的客人在香港都能細味品嚐到赤醋飯的獨特醇厚香氣以及圓融酸味。「追加赤醋飯」（＄12），使用的赤醋以酒粕為原料釀造，經過兩個夏天的熟成，色澤風味俱佳，不論是單點或「加底」都一樣精彩！壽司方面，推介紅瞳赤鯥（$27），魚皮即時炙燒，魚油和脂肪香氣四溢，入口奢華滿足！甜品方面則有栗子蒙布朗蛋糕（$22），用上秋意濃濃的栗子製作，杏仁海綿蛋糕、北海道煉奶慕絲、栗子蒙布朗忌廉層層相間，味道香甜，層次豐富。另外壽司郎首推$40下午茶套餐，星期一至五（公眾假期除外）下午2時～5時，可以超值價錢即可享用多款組合的「壽司盛合」＋「麵食」，下午茶時段必食！

壽司郎下午茶詳情：

開賣日期：11月1日（三）

供應時段：只限星期一至五（公眾假期除外）下午2時～5時

－每人只限一份

－ 壽司郎下午茶只限堂食供應

－開賣分店：只限壽司郎 黃埔店、荔枝角店、黃大仙店、樂富店、藍田店、上環店、天水圍T Town店、佐敦薈店、寶琳店、銅鑼灣廣場2期店、新蒲崗Mikiki店、尖沙咀加連威老道店 及 荃灣綠楊店（其他分店不設供應）