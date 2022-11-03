大阪旅遊2022｜文青必去小區中崎町 140年宮崎駿風古宅cafe＋平買昭和家具＋日本古著店尋寶

香港人到日本旅遊的次數多過回鄉探親，對各大景點都已經非常熟悉。若然你覺得去心齋橋行街沒有新意，不如到文青小區中崎町感受下當地人的慢活時光吧！區內有大量咖啡店、古著店、二手家品店、手作雜貨店、設計師品牌服裝店，全是文青最愛的店舖。

140年歷史 古民宅改建cafe

中崎町與大阪梅田車站只有一站距離，明明鄰近鬧市，但環境氣氛卻截然不同，走到街道上會遇到百年老房屋，但轉個街角又會看到型格小店和咖啡店，新舊交融，既復古又時尚，吸引了不少大阪年輕人來約會逛街。例如這間咖啡店Salon de AManTo 天人，就是由一間有140年歷史的古民宅改建而成，位於安靜的橫街裡，門外被層層樹葉包圍，招牌旁邊掛著鵝黃色的鎢絲燈泡，很有宮崎駿動畫的奇幻感覺。裡面更加別有洞天，裝修充滿古典氣息，每個座位也是細節。店舖主要供應咖啡、自家製甜品和輕食，款式簡樸而味道實在。這裡除了是咖啡店，平常店舖更會舉辦不同的文藝活動，是文青必到的小店。整體氣氛優雅悠閒，不妨花點時間到店內靜靜地歎杯咖啡，放慢一下平時急速的腳步。

Salon de AManTo 天人

地址：大阪府大阪市北区中崎西１丁目７−２６