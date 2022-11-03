大阪旅遊2022｜文青必去小區中崎町 140年宮崎駿風古宅cafe＋平買昭和家具＋日本古著店尋寶

香港人到日本旅遊的次數多過回鄉探親，對各大景點都已經非常熟悉。若然你覺得去心齋橋行街沒有新意，不如到文青小區中崎町感受下當地人的慢活時光吧！區內有大量咖啡店、古著店、二手家品店、手作雜貨店、設計師品牌服裝店，全是文青最愛的店舖。
140年歷史 古民宅改建cafe
中崎町與大阪梅田車站只有一站距離，明明鄰近鬧市，但環境氣氛卻截然不同，走到街道上會遇到百年老房屋，但轉個街角又會看到型格小店和咖啡店，新舊交融，既復古又時尚，吸引了不少大阪年輕人來約會逛街。例如這間咖啡店Salon de AManTo 天人，就是由一間有140年歷史的古民宅改建而成，位於安靜的橫街裡，門外被層層樹葉包圍，招牌旁邊掛著鵝黃色的鎢絲燈泡，很有宮崎駿動畫的奇幻感覺。裡面更加別有洞天，裝修充滿古典氣息，每個座位也是細節。店舖主要供應咖啡、自家製甜品和輕食，款式簡樸而味道實在。這裡除了是咖啡店，平常店舖更會舉辦不同的文藝活動，是文青必到的小店。整體氣氛優雅悠閒，不妨花點時間到店內靜靜地歎杯咖啡，放慢一下平時急速的腳步。
Salon de AManTo 天人
地址：大阪府大阪市北区中崎西１丁目７−２６
文青最愛古著店尋寶
日本人重視個人形象，對穿搭非常講究。除了一般流行服飾，不少日本潮人都喜歡到古著店尋寶，實行人棄我取，將不同年代風格的衣服混搭在一起，著出自我風格。Pigsty a⇌z STORE在下北澤、渋谷、梅田都有分店，中崎町店樓高三層，店舖裝修成大型倉庫，充滿復古玩味。貨品方面，主要賣美國和日本的中古服飾，地下專賣男裝，皮嬲外套、OVERSIZE衛衣等等都是搶手貨；二樓則賣女裝，針織毛衣、復古洋裝、英倫風格仔長裙同樣吸引。整體來說，價錢有平有貴，款式看得人花多眼亂，入手古著講緣份考眼光，古著迷一於來碰碰運氣。
Pigsty a⇌z STORE 中崎町店
地址：大阪府大阪市北区中崎西4-1-26 MAEDA CRAF
古老當時興 復古昭和家具店
近年香港文青界突然流行起收藏昭和年代的家電，貪其外形復古能增添家居的獨特感，不過價格絕不便宜，隨時比全新的商品貴。位於中崎町的這間Green pepe主力賣昭和年代的家具和服飾，大部分都是６0年代至７0年代由日本生產，有時鐘、電燈、風扇、電飯煲等等，件件都充滿時代感，很有收藏價值，加上日圓低位，價錢亦相對合理。但日本電壓始終與香港電壓存在差別，買電器之前一定要再三考慮清楚。
Green pepe
地址：大阪市北区中崎3丁目1-12
漫天花海 少女夢幻咖啡店
最後還是要介紹cafe，但這間Picco Latte與第一間風格完全不同，由店門到店內都滿滿日系少女感，最大賣點是店舖天花板上倒掛大量粉紅色乾花，非常夢幻，有不少日本女生專程來光顧！食物方面，雪條造型芝士蛋糕和雪糕梳打最具人氣，芝士蛋糕共有六款口味，配以水果和食用花，呼應店舖主題。
Picco Latte
地址：大阪府大阪市北区中崎西4-1-8 中崎WESTビル 1F
鳴謝：HK Express