新加坡旅遊｜亞洲第一間雪糕博物館 入場無限時任食雪糕 新加坡最新親子旅行人氣景點

＃新加坡雪糕博物館＃新加坡旅遊

不少人對新加坡旅遊都留有刻板印象，但其實當地有好多好玩又有特色的景點，例如今次推介的新加坡雪糕博物館，一開業已吸引大量遊客到場參觀，場內可以任食雪糕，更有大量感官互動及打卡裝置，新加坡旅遊必去！ 鳴謝：新加坡旅遊局

無限時任食雪糕 雪糕博物館源自美國，碧咸、Beyonce等等都是粉絲，2021年8月首次登陸亞洲，在新加坡開設第一間海外分館，佔地60000呎，全館總共有14個獨特主題展區。其中人氣Sprinkle Pool比紐約本館更大，大人小朋友都一定樂而忘返！既然是雪糕博物館，最大賣點是入場後可以無限時任食雪糕，簡直是雪糕迷的天堂！館內有5個雪糕區域，合共供應約十款雪糕，款款賣相形狀口味各不同，例如蘋果批味軟雪糕、荔枝玫瑰味雪糕三文治、Pina Colada口味雪糕、檸檬椰絲球等等，多得不能盡錄。記者當日至少吃了十杯，大家不妨親身去現場感受一下雪糕放題的滋味啦！