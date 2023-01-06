新加坡旅遊｜亞洲第一間雪糕博物館 入場無限時任食雪糕 新加坡最新親子旅行人氣景點

＃新加坡雪糕博物館＃新加坡旅遊
不少人對新加坡旅遊都留有刻板印象，但其實當地有好多好玩又有特色的景點，例如今次推介的新加坡雪糕博物館，一開業已吸引大量遊客到場參觀，場內可以任食雪糕，更有大量感官互動及打卡裝置，新加坡旅遊必去！
鳴謝：新加坡旅遊局
無限時任食雪糕
雪糕博物館源自美國，碧咸、Beyonce等等都是粉絲，2021年8月首次登陸亞洲，在新加坡開設第一間海外分館，佔地60000呎，全館總共有14個獨特主題展區。其中人氣Sprinkle Pool比紐約本館更大，大人小朋友都一定樂而忘返！既然是雪糕博物館，最大賣點是入場後可以無限時任食雪糕，簡直是雪糕迷的天堂！館內有5個雪糕區域，合共供應約十款雪糕，款款賣相形狀口味各不同，例如蘋果批味軟雪糕、荔枝玫瑰味雪糕三文治、Pina Colada口味雪糕、檸檬椰絲球等等，多得不能盡錄。記者當日至少吃了十杯，大家不妨親身去現場感受一下雪糕放題的滋味啦！
限定新加坡本土主題區域
新加坡雪糕博物館另一特色是特別增設Potong及Dragon Playground主題區域，加入新加坡本土元素為賣點，全球獨家！Potong區域用上新加坡古早味Potong雪條為設計靈感，空間內無限供應椰汁黑糯米味雪條，入口清新椰香，夾雜黑糯米，略帶煙韌口感，甜而不膩。另外Dragon Playground區域則以70年代的新加坡公園遊樂場為藍本，內有七彩繽紛的滑梯、香蕉造型鞦韆、迷你籃球架等等，小朋友嚟到一定玩到唔捨得走。
Museum of Ice Cream
地址：100 Loewen Road, Dempsey, Singapore
時間：10am－11pm
票價：
星期一至五 SG$36，星期六、日SG$42
6PM後入場，星期一至五 SG$46，星期六、日SG$52