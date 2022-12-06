新加坡2022限定！神還原《阿凡達》潘多拉星球 記者直擊7大打卡位＋沉浸式光影Show

全球期待的《阿凡達：水之道》將於本月壓軸上映！新加坡著名地標景點Gardens by the Bay濱海灣花園由2022年10月開始至明年3月31日，舉辦期間限定的《Avatar : The Experience》電影主題展覽，將園區Cloud Forest雲霧林變身成《阿凡達》入面的潘多拉星球，並設置20個打卡景點及互動裝置，包括35米高瀑布、靈鳥Mountain Banshee、新角色奇幻海洋生物llu等等，全場佔地4000平方米，需時2－3個小時才可以走完，內容非常豐富！ 嗚謝：新加坡旅遊局

《Avatar : The Experience》7大打卡位

打卡位1： 35米高瀑布＋靈鳥Mountain Banshee

一踏入雲霧林，遊客便會見到35米高的人工瀑布，氣勢磅礡！而在瀑布的靈鳥（Mountain Banshee）亦是園內首個打卡點，加上四周環境瀰漫着朦朧仙氣，增添奇幻氣氛。

打卡位2：Sacred Space

潘多拉星球裏有多種奇幻植物，今次展覽亦落重本將它們一一重現在粉絲面前，包括蘑菇植物（Lichens），只要輕輕敲擊植物表面就會出現光線脈動，並順隨藤蔓不斷流動，配以迷幻的音效，盡顯潘朵拉星球的迷人魅力！