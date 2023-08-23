早餐食譜｜Oreo、消化餅等5款特色早餐粟米片推薦 配牛奶、乳酪一流！

不少人早餐的時候都有吃粟米片的習慣，但只吃原味粟米片難免會有食厭的時候。其實近年市面上的早餐粟米片口味越來越多，以後就為大家推薦5款特色早餐粟米片，每款的口味、口感都不同，不妨趁機「轉會」，選擇其他口味的粟米片吧！

Market O的朱古力布朗尼曾經在香港風靡一時，而它的Nature系列最近便特別推出了含有消化餅的消化餅早餐粟米片(오! 그래놀라 다이재)，這款早餐粟米片集合了迷你消化餅、包裹着朱古力的五穀脆米、全麥脆片等穀物，充滿麥香，配牛奶食用一流！不過唯一缺點是卡路里稍高，100g有483Kcal，因此建議配上低脂牛奶一起食用。

早餐食譜｜Market O Nature朱古力魚仔餅(오! 그래놀라 초코고래밥)

紫菜和烤雞口味的魚仔餅屬於港人的童年回憶，基本上是小時候必吃的零食之一，至今仍然受不少人喜愛，但甜味的魚仔餅卻十分少見。這款朱古力魚仔餅早餐片同樣是Market O Nature出品，魚仔餅的造型基本上與我們認識的一樣，只不過換上了朱古力口味，就像是「可可脆片」一樣，無論用來配牛奶或直接當零食食用都不錯。如果喜歡吃朱古力口味的早餐片，不妨選擇這款造型可愛的朱古力魚仔餅，為早餐增添樂趣吧！

早餐食譜｜Post OREO’O Oreo早餐粟米片

Post屬大型的食品品牌，早餐粟米片更是他們的熱門產品之一，而近年他們最受關注的早餐粟米片便是Oreo口味早餐粟米片。Oreo本來就深受不同年齡層歡迎，而將它搖身一變成早餐片更是令人一試愛上！除了黑色餅乾部份製成圈狀的早餐片外，白色的忌廉部份亦製成圓形的早餐片，可以一次吃到兩種口感。本來Oreo便是與牛奶特別相配的餅乾，現在變成早餐片更是絕配！