東京平價美食懶人包｜精選4間東京必吃餐廳 記者實測＄120自助餐任食吞拿魚刺生 下北澤超人氣Stabler牛肉三文治

東京美食多籮籮！去日本東京旅行有不少價廉物美的餐廳可以選擇，全部都各有特色。今次記者實測4間東京網紅餐廳，全部在網上都人氣高企，到底是否值得一試？一於看看下文吧！
食肉獸必去！下北澤Stabler牛肉三文治
去下北澤除了行古著買雜貨外，一定不要錯過近年火速爆紅的「Stabler」牛肉三文治，店舖位於下北澤新地標商場「Reload」，附近商店都充滿個性。「Stabler」開業短短兩年，其招牌貨是是足料爆餡的牛肉三文治，單看賣相已經令人垂涎欲滴，即使在疫情期間依然在網上被瘋傳，更成為不少人打算下次去東京時必試的餐廳之一。店舖走美式風格，高樓底配特大玻璃窗，空間感十足，加上牆上掛滿懷舊美式玩具、唱片和衣物，整個氣氛尤如美國布魯克林的特色快餐店。餐牌上共有八款三文治，另可購套餐，價格相宜。招牌牛肉三文治有150g（1350日元）和300g大份（1850日元）兩種份量供選擇，三文治即叫即做，店員先在烘底麵包搽上辛辣的黃芥末醬，然後再放滿新鮮熱辣的牛排，入口肉質比想像中更軟嫩多汁，絕對物超所值！
Stabler
地址：東京都世田谷區北沢2丁目12-15
東京平民價自助餐＄120吞拿魚刺生吃到飽
「たいこ茶屋」最吸引之處，是客人可以用平民價錢任食多款刺生和日本料理，每位早餐及午餐時段每位只收2100日元（約＄120），因此有很多附近的街坊和上班族光顧，連人氣日劇《半澤直樹》都曾經來現場取景拍攝。店舖距離淺草橋站約5分鐘路程，藏身於一幢商業大廈的地庫，裝修非常典雅。入座收費，客人可以任食50分鐘，整體食物選擇不算多，全場只有約三十種款式。最吸引是魚生，每日有4至5款輪流供應，如赤身吞拿魚、醃漬吞拿魚、三文魚等等，廚師亦會不斷在廚房切魚生補貨，所以保證新鮮。另外亦有供應沙律冷盤和少量熟食，總結來說食物質素符合價錢，如果是打算窮遊東京的話也不妨一試。
たいこ茶屋 太鼓茶屋
地址：東京都中央區日本橋馬喰町2-3-2 セントピアビルB1F
新宿美食 google review 4.1高分鰻魚料理老字號
絕大部分香港人去東京旅行時首選入住新宿一帶的酒店，附近商店食買玩兼備，交通亦便利。今次推介新宿歌舞妓町的「うな鐵」，餐廳開業1962年，主打炭燒鰻魚料理，是新宿區內的老字號，在 google review上更獲4.1高分好評，不少日本上班族晚上都會來聚餐，現場氣氛極好。必點鰻魚丼飯、鍋物及串燒，可以一次過品嚐多個鰻魚部位。心水推介鰻魚飯配鰻魚肝湯（3000 日元），鰻魚用傳統炭火燒烤，魚皮帶焦香，魚肉彈牙。
うな鐵
地址：東京都新宿區歌舞伎町1-11-2
中目黑深宵食堂歎雞湯關東煮
日本夜生活愈夜愈精彩！最後宵夜時間可以去中目黑吃雞湯關東煮，小店位於中目黑站的天橋底，下午先開門，營業至凌晨兩點，由於太受歡迎，加上店內只有十幾個座位，因此記者晚上十點到訪都依然要排隊等候，冬天等位別有一番風味。有別於一般用昆布煮湯底的關東煮，湯底用名古屋大山雞和蔬菜煲煮，骨膠原融合在清甜的湯頭中，感覺清爽之餘好滋補。飲湯時配以浸泡在湯裡面的大根、竹輪、半熟溏心雞蛋、厚揚豆腐，暖在心頭。除了傳統關東煮，餐牌上也賣串燒，同樣用雞湯浸煮，供應多種雞肉和內臟串燒，很有特色，下次去日本一於試試吧！
鶏だしおでん さもん
地址：東京都目黒區上目黒3-5-31 中目黒高架下