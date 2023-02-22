東京平價美食懶人包｜精選4間東京必吃餐廳 記者實測＄120自助餐任食吞拿魚刺生 下北澤超人氣Stabler牛肉三文治

東京美食多籮籮！去日本東京旅行有不少價廉物美的餐廳可以選擇，全部都各有特色。今次記者實測4間東京網紅餐廳，全部在網上都人氣高企，到底是否值得一試？一於看看下文吧！

食肉獸必去！下北澤Stabler牛肉三文治

去下北澤除了行古著買雜貨外，一定不要錯過近年火速爆紅的「Stabler」牛肉三文治，店舖位於下北澤新地標商場「Reload」，附近商店都充滿個性。「Stabler」開業短短兩年，其招牌貨是是足料爆餡的牛肉三文治，單看賣相已經令人垂涎欲滴，即使在疫情期間依然在網上被瘋傳，更成為不少人打算下次去東京時必試的餐廳之一。店舖走美式風格，高樓底配特大玻璃窗，空間感十足，加上牆上掛滿懷舊美式玩具、唱片和衣物，整個氣氛尤如美國布魯克林的特色快餐店。餐牌上共有八款三文治，另可購套餐，價格相宜。招牌牛肉三文治有150g（1350日元）和300g大份（1850日元）兩種份量供選擇，三文治即叫即做，店員先在烘底麵包搽上辛辣的黃芥末醬，然後再放滿新鮮熱辣的牛排，入口肉質比想像中更軟嫩多汁，絕對物超所值！

Stabler

地址：東京都世田谷區北沢2丁目12-15