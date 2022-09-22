東京美食｜東京最新人氣美食懶人包 $65蚊港紙食吞拿魚丼/明太子丼飯/夢幻cafe/漢堡包

好想去日本！日本終於宣布放寬自由行，加上香港亦大機會實行「0＋7」隔離措施，各位日本迷是時候計劃一下去日本旅行了。闊別幾年，東京新增了不少人氣美食，不少只有當地人才知道！記者今次一於帶大家深入東京的大街小巷，推介一下CP值爆標的地道美食啦！

￥1,200 醬油漬吞拿魚丼

一講日本美食必定會想起日本的鮮味水產，在日本東京北千住駅就有一間主打傳統日式丼飯的小店，店名叫「すし処 若」，用料貨真價實，深受附近居民所喜愛。每逢午市時段，店家更以￥1,200的價錢，推出醬油漬吞拿魚腹肉丼，每碗丼飯有約10片紅卜卜的厚切吞拿魚，完全蓋滿整碗飯！雖然每日限量8份，但性價比超高，有興趣的話不妨早點上門拜訪吧！



すし処 若

地址：東京都足立区千住柳町 3-3