東京美食｜東京最新人氣美食懶人包 $65蚊港紙食吞拿魚丼/明太子丼飯/夢幻cafe/漢堡包

好想去日本！日本終於宣布放寬自由行，加上香港亦大機會實行「0＋7」隔離措施，各位日本迷是時候計劃一下去日本旅行了。闊別幾年，東京新增了不少人氣美食，不少只有當地人才知道！記者今次一於帶大家深入東京的大街小巷，推介一下CP值爆標的地道美食啦！
￥1,200醬油漬吞拿魚丼
一講日本美食必定會想起日本的鮮味水產，在日本東京北千住駅就有一間主打傳統日式丼飯的小店，店名叫「すし処 若」，用料貨真價實，深受附近居民所喜愛。每逢午市時段，店家更以￥1,200的價錢，推出醬油漬吞拿魚腹肉丼，每碗丼飯有約10片紅卜卜的厚切吞拿魚，完全蓋滿整碗飯！雖然每日限量8份，但性價比超高，有興趣的話不妨早點上門拜訪吧！
すし処 若
地址：東京都足立区千住柳町 3-3
原條超飽滿明太子丼飯
明太子鹹香美味，不少香港人都喜歡吃！九州明太子老字號「かねふく 」在東京都有分店，店內有賣各式各樣的明太子食品，由明太子醬至明太子零食都有，可以當作手信送禮自用。另外店舖設有堂食區域，必點明太丼御膳套餐，店家會在白飯上蓋上原條明太子，並淋上特製醬汁，明太子肥美飽滿，拌飯一流，重點是價錢超值，每份只賣￥1800，香港一定找不到！
博多かねふく ふく竹 (東京駅店)
地址：東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街 B1F にっぽん、グルメ街道
浮誇打卡10層漢堡包
東京近年愈開愈多漢堡包店，如果想有點新意，一於試試這一間！「Shake Tree Diner」2020年才在東京開業，疫情下依然大受歡迎，以肉味香濃的自家製漢煲扒打嚮名堂。店舖裝修行美式風格，充滿活力，氣氛特別好。推介WILDIN’ OUT漢堡包，用爆汁漢煲扒夾著車打芝士、番茄、洋蔥和白飯，組合新奇，食肉獸一定會喜歡！此外餐牌上設有自訂漢堡包服務，有客人點餐時選擇製出10層漢堡包，非常誇張！
Shake Tree Diner
地址：東京都墨田区向島１丁目２３−11 東京ミズマチ E06
表參道夢幻少女Cafe
女生去東京旅遊時都喜歡去表參道，方便購物之餘附近又有不少打卡Cafe。介紹大家去「Lohasbeans coffee」，店舖裝修走法式夢幻少女風，非常浪漫。咖啡是非一般咖啡，曾推出期間限定的櫻花拿鐵，粉紅色超可愛，配上優雅的咖啡拉花，打卡冇得輸！甜點以果撻為主，最出名是拿破崙批，用大量杏仁片包著士多啤梨和吉士醬，必食！
Lohasbeans coffee
地址：東京都港区南青山 5-8-10 萬楽庵ビルⅡ 1F