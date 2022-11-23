火鍋放題｜荃灣最平$149食牛肉晚市火鍋放題 先到先搶勁食下半茶半價火鍋

秋冬天氣涼浸浸，一於相約三五知己一齊打邊爐！日本火鍋放題專門店牛摩在港九都有分店，荃灣千色匯分店將於12月1日換上新裝強勢回歸，現場增設鳥居造型自助放題區，並添加多款獨家美食，準備和一眾客人迎接冬天！

$149食牛肉火鍋放題

牛摩供應多款放題套餐，按時段收費，設有小童、長者及黑夜時段優惠，精選豚肉雞肉放題晚市每位成人最平$119(晚上9時後入座)就有交易，相當抵食！牛肉放題晚市最平則由$149起(晚上9時後入座)，牛摩有不同等級的牛肉供客人選擇，指定級數牛肉放題更可同時享用海鮮。店內設有自助放題區，備有多款火鍋配料、炸物小食、飲品及乳酪甜品無限供應。

火鍋湯底當然不能忽視，推介牛摩造型博多美人骨膠原啫喱雞白湯，以大量鮮嫩雞件熬煮 而成的濃郁雞白湯， 蘊含豐富骨膠原，滋潤美顏。餐廳將湯底製作成適用於一人一鍋並印有牛摩頭像的迷你啫喱凍，可愛造型只此一家！而食物方面，除了高質美國牛肉外，為了招待無飯不歡的朋友，牛摩特意調製秘製醬汁、美國免治牛肉及紫菜，製作牛摩飯及溫泉蛋牛摩飯，只要將材料與米飯輕輕拌勻，每一口都能吃到香濃的牛肉和雞蛋帶來前所未有的滋味。