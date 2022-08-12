炮台山美食｜冬甩店FarmChap $38即燒法式焦糖燉蛋冬甩 檸茶味/咖啡芝士/黑朱古力棒子

炮台山後街轉角最近有間冬甩店新開業，由Yoko和Phoebe兩位女生共同主理，裝修行美式復古風格，混合日本元素，單看門面完全不像一般香港小店。 長時間發酵麵團 「我們喜歡的、令人開心的冬甩是有一個窿的。」老闆Yoko說要做出他們配方的冬甩，過程不繁複但需要長時間，材料主要為日本麵粉、牛奶、牛奶、雞蛋、酵母和糖等等。先用機器將材料打成麵團，發酵一個小時後再放入雪櫃發酵十三小時，翌日早上再取出來搓揉一番，用模具倒模，最後便可以將麵團放進滾油裡，炸成一圈圈冬甩。店舖賣著各式各樣口味的冬甩，有別於坊間的夾心餡料冬甩，這裡每款冬甩都是全靠在表面沾上醬汁而製成，加上相應的配料，外形很討喜。「我們注重的反而是麵包的質感，希望讓大家可以吃到我們冬甩麵團的做法。」雖然賣相很重要，但兩位老闆更著重麵包味道與內涵，花上近九個月反覆試驗，試用不同食材和方法，找來家人街坊做白老鼠，最終找到屬於她們自己的冬甩口感。

自創新奇組合 店裡賣的冬甩顏色鮮艷，好看也好吃。當中法式焦糖燉蛋口味($38)最亮眼，以經典法式甜品作為靈感，將焦糖燉蛋和吉士的做法結合，先在冬甩中心倒滿特製焦糖燉蛋醬，輕輕灑上砂糖，接著用火槍炙成焦糖脆面，蛋醬香甜滑溜，冬甩麵包柔軟而富彈性。老闆們也不忘放入港式飲食元素，檸茶口味($32)，店家用英式紅茶沖泡出特濃茶底，另外又混合自家調製的新鮮檸檬醬混合，襯上一塊小小檸檬片，嚼著有茶葉清香，亦帶有檸檬清爽，甜度剛剛好。還有新奇組合咖啡芝士($32)，特意用上本地炒豆工場的咖啡豆，沖成咖啡後配搭芝士煮醬，濃厚咖啡和酸香芝士互相交融，創意十足。