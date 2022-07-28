生果達人教路｜4大人氣西瓜品種推介 最高CP值竟係國產8424 日本長崎黑小玉 多汁西瓜點樣揀？

熱浪不斷，一於食水果消消暑！外皮翠綠、果肉紅卜卜的西瓜在夏天最討喜，但市面上有眾多西瓜應該買邊款？多汁西瓜又應該點樣揀？8424西瓜又是甚麼？今次來到有47年歷史的新利欄菓果批發，找來生果達人Edward教路，分享非常實用的西瓜冷知識。

島原雲仙－黑小玉有 海洋風味 產地：日本長崎

價錢：$180-$200

特色：鮮甜之餘帶有水果酸香，味道有層次



一聽到日本生果便知道質素有保證！生果達人Edward首先推介來自日本長崎縣的島原雲仙「黑小玉」西瓜，近年在香港和日本都極具人氣，外形比一般西瓜小巧，每個約兩公斤，手球大小，適合2至4人家庭分享。「長崎這個地方位於火山帶，島原雲仙這地方經常會有火山爆發，所以土壤非常肥沃，對西瓜的養份和成長都非常好。」Edward又分享產地資訊，更指由於長崎靠近海洋，所以西瓜裏的水份亦十分充足，享用時可以感受到海洋的風味。

月形町－黃肉西瓜 甜度高 產地：日本北海道

價錢：$698-$800

特色：罕見超巨型黃肉西瓜，北海道溫差大，令果肉甜度高



另一款日本北海道月形町「黃肉西瓜」同樣吸引，體形特大，斤兩十足，是普通西瓜的三倍大！Edward表示月形町「黃肉西瓜」由於來自北海道，當地日照時間長，到晚上八九時依然天亮，因此西瓜有足夠時間吸收陽光。加上冬季天氣嚴寒，溫差大，令西瓜的甜度非常高。多人又有預算的話一定要試試！

中國產－8424西瓜是甚麼？ 產地：中國

價錢： $88-$118

特色：果肉爽脆，清甜多汁，CP值最高！ 中國地大物博，農業發展蓬勃，水果品種豐富又高質。市面上有多款國產西瓜應如何選擇？不如試試「8424西瓜」。「為甚麼叫8424呢？因為它是1984年的第24個品種，因此命名。」Edward解釋「8424西瓜」有禮盒裝也有「站神」，屬於北方品種，中國北方鄰近沙漠，令西瓜在種植和成長時都處於非常鎖水的狀況，避免因缺水而枯竭，所以這品種水份特別多，吃起來果肉爽脆有咬口，清甜又多汁。

美國品種小西瓜其實來自中國 產地：中國

價錢：$15-$25

特色：價錢親民，清爽美味



最後一款國產西瓜最啱一個人自私食，對比以上幾款體積最小，價錢最平，$15-$25就有交昜，比一杯手搖茶飲更便宜。品種源自美國，但移植了到中國種植，北方的種植環境陽光充足，日照長，溫差大，使西瓜香甜爽脆。

美國品種小西瓜