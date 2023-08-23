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旅遊飲食
2023-08-23 16:20:00

簡易食譜｜由棉花糖曲奇到免焗芝士蛋糕等4款美食 在家輕鬆DIY

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簡易食譜｜由棉花糖曲奇到免焗芝士蛋糕等4款美食 在家輕鬆DIY

簡易食譜｜由棉花糖曲奇到免焗芝士蛋糕等4款美食 在家輕鬆DIY

周末連假，不想外出熱辣辣於食肆門外排隊搵食，不妨跟著以下4個簡易食譜，就算留在家中亦可以炮製出精美美食！

簡易食譜｜棉花糖曲奇

有想過香軟的棉花糖也可變成曲奇嗎？製作方法十分簡單，不需要做任何攪拌功夫，只需直接將棉花糖當作曲奇的基底，再加上各種不同口味的果乾、果仁或餅乾即可，簡單又好看！不過做好後的棉花糖曲奇不能在空氣中放太久，不然便會不夠香脆，因此每次吃完後記得要密封保存。

即睇詳盡食譜︰曲奇愛好者必學！ 4款不同口感曲奇食譜教學

5款番茄食譜教學，學會後擊退炎熱的夏天吧。

5款番茄食譜教學，學會後擊退炎熱的夏天吧。

簡易食譜｜開胃番茄食譜

最近天氣十分炎熱，難免令人失去食慾，因此不如利用清爽的番茄，製作開胃的食品。以下就有5款番茄食譜教學，分別是番茄肉醬雞蛋卷、全麥番茄蛋餅、番茄烘蛋、番茄炒金菇、無水番茄濃湯，學會之後用來擊退炎熱的夏天吧！

即睇詳盡食譜︰天氣太熱無食慾？！5款開胃番茄食譜教學

 

不需要用到焗爐，廚房新手都輕鬆做到芝士蛋糕。

不需要用到焗爐，廚房新手都輕鬆做到芝士蛋糕。

簡易食譜｜免焗芝士蛋糕

受到疫情影響，不少人都變身家中的小廚神，甚至自創不同簡單食譜。最近日本有網民在Twitter分享一個超級簡單的芝士蛋糕食譜，不但材料及步驟簡單，更不需要用到焗爐，廚房新手都輕鬆做到！

即睇詳盡食譜︰簡單版免焗芝士蛋糕 只需4種材料就可以做到！

簡易食譜｜創意公仔麵煮法

公仔麵一直都是忙碌時的好伙伴，但煮麵除了加雞蛋、午餐肉外，其實還有很多新奇的食法！以下就為大家準備了4種公仔麵特別煮法，分別是蛋黃醬辛辣麵、麻醬酸辣牛肉麵、番茄牛奶公仔麵及韓式年糕公仔麵。有時間的話不妨嘗試一下，讓吃厭了的公仔麵也變得新鮮吧！

即睇詳盡食譜︰即食麵都可以變高級？盤點4種公仔麵特別煮法

你又知道公仔麵有多少做法嗎？

你又知道公仔麵有多少做法嗎？

益生菌食物｜進食甚麼食物可獲取益生菌？ 益生菌食物｜麵豉湯：由發酵過的大豆製成，含有豐富的益生菌 益生菌食物｜乳酪：乳酪由牛奶發酵而成，含豐富的乳酸菌及比菲德氏菌（1克乳酪 = 1億益生菌） 益生菌食物｜芝士：發酵後的車打芝士、茅屋芝士及哥達芝士都含有促進腸道健康的細菌 益生菌食物｜黑朱古力：含豐富益生元， 有助培養腸道的益生菌 益生菌食物｜醃製蔬菜：用鹽水醃漬的蔬菜，如橄欖、泡菜、醃小黃瓜、德國酸菜等，都含有豐富乳酸菌（1克泡菜 = 1億益生菌）
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