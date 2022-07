聽住音樂飲沙比利 Magic of Chablis and Music

推介佳釀與曲目有Chablis Grand Cru「Les Clos,2018,Simonnet-Febvre」台灣女歌手王若琳(Joanna Wang「You’re Breaking My Heart」。沙比利特級田是四大類別中最具代表性,葡萄長時間接觸來自南方陽光,在酒桶中陳釀多年,酒體及光澤度非常實在。劉偉民先生特別選擇王若琳,以其帶少許沙啞的嗓音作配搭,若然喜歡Chablis與音樂的你,這味覺與聽覺體驗絕不能錯過。

沙比利特級葡萄園

(Chablis Grand Cru)

歌手─王若琳(Joanna Wang)

曲目─You’re Breaking My Heart

歌手─Norah Jones

曲目─Don’t Know Why

歌手─Katie Melua

曲目─Wonderful Life