聽住音樂飲沙比利 Magic of Chablis and Music

夏天殺到，喝一杯清爽怡人的Chablis（沙比利）最好不過。今年法國著名葡萄酒產區\Chablis搞搞新意思，推出「沙比利與樂韻之約」（Magic of Chablis and Music）Spotify音樂選單，配合6月的「世界音樂日」，好讓愛酒之人在炎夏，一邊呷著充滿獨特清爽礦物風味的Chablis，也可以沉醉於歌單中的樂曲，來個味覺與聽覺的品味美妙聯結。

全新推出的「沙比利與樂韻之約」Spotify音樂選單，由香港著名酒評暨樂評人劉偉民(Ronny Lau)先生親自選曲，作為Spotify音樂選單的編集人，劉偉民先可說是亞洲區第一個將葡萄酒與音樂結合，他嘗試以四個簡單基準，為沙比利產區的四大級別配上12首風格迥異的樂曲。他表示：「像沙比利般輕巧的葡萄酒，最宜配搭民謠或以樂器原聲彈奏的輕柔曲目。同時，由於音量會影響味道的輕重感覺，因此他建議在品酒時將音樂聲量調低。而沙比利葡萄酒特有的礦物與清純口味，亦跟節拍輕快簡單的樂曲相輔相成，高音更較低音更能突顯酒體的酸度，若在品酒時配以節拍強勁有力的音樂，亦會令人對這杯酒產生相類似的印象；相反地，若聽著輕柔的節奏，同樣的特質便會被注入葡萄酒中。」

推介佳釀與曲目有Chablis Grand Cru「Les Clos，2018，Simonnet-Febvre」台灣女歌手王若琳（Joanna Wang「You’re Breaking My Heart」。沙比利特級田是四大類別中最具代表性，葡萄長時間接觸來自南方陽光，在酒桶中陳釀多年，酒體及光澤度非常實在。劉偉民先生特別選擇王若琳，以其帶少許沙啞的嗓音作配搭，若然喜歡Chablis與音樂的你，這味覺與聽覺體驗絕不能錯過。