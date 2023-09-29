迪士尼食譜｜米奇法式多士 9個步驟簡易做法 「中央大道咖啡餐館」人氣餐點

相信迪士尼（Disney）迷都非常想念去樂園遊玩及食物，日本東京迪士尼最近就在Twitter上載了「中央大道咖啡餐館」的人氣餐點—米奇法式多士，讓一眾迪士尼迷可以在家「止癮」！
迪士尼食譜｜米奇法式多士材料（兩人份）
法式布莉歐麵包（或普通厚切方包） 4塊
蛋液：雞蛋（2隻）；牛奶（100cc）；橙汁（30cc）；生忌廉（15cc）；砂糖/楓糖漿（20g）；雲尼拿香精（3g）；鹽 2g
雜莓醬：已解凍的冷凍雜莓（60g）；士多啤梨醬（40g）；水（20cc）
米妮蝴蝶結：士多啤梨（2個）
沙律油（少量）；楓糖醬（50g）；糖粉（適量）
迪士尼食譜｜米奇法式多士做法
雜莓醬
冷凍雜莓解凍好，再加入士多啤梨醬攪拌。
米妮蝴蝶結
1. 將士多啤梨蒂切成V形。
2. 然後垂直切一半，並反轉使用紅色那一面。
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米奇法式多士做法
1. 將預先準備好的米奇模具放在麵包上，然後用刀切出米奇的形狀。
2. 將2隻雞蛋攪拌好後，再加入剩餘的蛋液材料，打至滑溜為止。
3. 將切好的米奇麵包浸在蛋液中，然後用保鮮紙包好放置10分鐘。
4. 將沙律油倒入煎鍋中，然後用小火加熱。
5. 將麵包放入煎鍋，用小火煎至兩面都變成金黃色為止。
6. 將混合好的雜莓醬，圍著碟的外面淋一圈。
7. 將法式多士放在碟的中央。
8. 在法式多士上部放上切好的士多啤梨，並撒上適量糖粉。
9. 按喜好淋上楓糖漿就完成！
東京迪士尼亦提醒如果在家沒有米奇的模具，也可以弄成正方形，三角形或任何其他形狀！這個週末大家在家裡試試自己做吧～