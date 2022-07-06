簡易食譜｜健康低卡又簡單！5款低卡甜品食譜教學

不少人都喜愛在家中製作烘焙食品，對於新手來說烘焙步驟越簡單，製作便越順利。以下就教大家製作5款低卡甜品食譜教學，每款都屬於無糖或無油的低卡甜品，而且製作方法特別簡單，即使是新手亦可以輕鬆製作！

簡易食譜｜無糖紫薯迷你牛角包 如果不想在甜品中加入糖，可以用本來就含有糖分的食材代替，而香甜的紫薯便是不錯的選擇。簡單利用在超級市場便可以買到的手抓餅餅皮，加入紫薯泥捲好便可以變成紫薯口味的迷你牛角包，可以當作粟米片配合牛奶一起食用，或直接食用亦可。 食材：紫薯 2個／手抓餅2塊／蛋黃1個／白芝麻 適量 做法

1. 紫薯蒸熟後壓成泥狀備用。

2. 手抓餅不需預先解凍，直接將紫薯泥放上餅皮塗抹均勻。

3. 把手抓餅切成約8份長條三角形，從寬方捲起。

4. 把卷好的牛角包放入氣炸鍋或焗爐，然後刷上蛋液及灑上白芝麻。

5. 用180度焗10-15分鐘左右，待金黃色時即可。

簡易食譜｜低卡無油藍莓乳酪蛋糕 大部份蛋糕都需要加入牛油和糖，而利用乳酪直接製作蛋糕，便可以省略加入牛油和砂糖的步驟，大大減低蛋糕的糖分及卡路里，而且還可以令蛋糕的口感變得柔軟。這款藍莓乳酪蛋糕除了口感軟滑、入口即溶外，還可以吃到屬於藍莓原本的香甜，利用食材自身的糖分更可以使整體變得健康。 食材：藍莓 50g／乳酪 320g／雞蛋 2隻／低筋麵粉 20g 做法：

1. 將240g 乳酪倒入大碗中，然後打入雞蛋。

2. 加入低筋麵粉和代糖，將所有材料攪拌均勻。

3. 把攪拌好的麵糊過篩，再倒入墊上牛油紙的蛋糕模具中，然後加入適量藍莓。

4. 焗爐以180度預熱，將蛋糕放入焗爐焗45分鐘左右。

5.將焗好的蛋糕取出靜置冷卻。

6.將剩餘的乳酪加入藍莓攪拌均勻。

7.把攪拌好的藍莓乳酪鋪在蛋糕上，再放入雪櫃冷藏2小時即可。

簡易食譜｜無糖芋泥巴斯克蛋糕 巴斯克蛋糕源於西班牙，一般都是芝士蛋糕，但這款無糖芋泥巴斯克蛋糕就以芋頭代替芝士，卡路里更低之外，還可以吃到香濃的芋頭口味，特別適合芋泥愛好者食用。如果喜歡像布丁般的口感，可以在蛋糕出爐後直接食用，反之若喜歡結實的蛋糕口感，則建議冷藏後再食用。 食材：芋頭 200g／紫薯粉 少許／牛奶 100-150mL／雞蛋 1隻 做法:

1. 芋頭蒸熟後加入少許紫薯粉和牛奶搗成泥狀。

2. 將雞蛋和100mL牛奶攪拌均勻，然後過篩兩次。

3. 在蛋糕模具中墊上牛油紙，先將芋泥鋪在底部，再倒入蛋液。

4. 放入焗爐或氣炸鍋以180度焗25分鐘，出爐後放涼，然後放入雪櫃冷藏兩小時即可。

簡易食譜｜低卡雪糕荷蘭寶貝鬆餅 荷蘭寶貝鬆餅(Dutch baby pancakes)與一般的鬆餅或班戟不同，形狀比較不規則，而且都是用平底鑊呈上，但味道卻毫不遜色，甚至比起一般班戟更含香濃的雞蛋香氣，配上雪糕和水果特別適合。現在市面上就有低卡路里或低糖的雪糕，特別適合作為減糖或減肥時的甜點。 食材：雞蛋2隻／低脂牛奶 120mL／低筋麵粉50g／牛油5g／鹽 少許／低卡雪糕 適量／水果 適量 做法：

1. 將牛油放入平底鑊，然後放入焗爐。

2. 將焗爐調至200度預熱，讓牛油融化。

3. 在大碗中加入牛奶，然後打入雞蛋攪拌均匀。

4. 再篩入低筋麵粉和少許鹽，再攪拌均勻。

5. 把蛋液倒入預熱好的平底鑊中，放入焗爐以200度焗20分鐘。

6. 出爐後擺上喜歡的水果和低卡雪糕即可。