銅鑼灣Bakehouse｜粉絲必搶5款限定新品！迷你葡撻椰子咖啡/提拉米蘇丹麥酥/酸種肉桂卷

Bakehouse最近終於正式登陸銅鑼灣！新店位於銅鑼灣啟超道，鄰近希慎廣場及地鐵站，方便一眾粉絲到場潮聖！新店外牆繼續沿用磚牆設計，滿滿復古英倫風。雖然銅鑼灣店不設堂食，但亦推出了五款限定新包，亦增設自家品牌 BREW 咖啡豆，現場炒豆，咖啡質素升級！

5款 銅鑼灣 限定新包

新店除了最人氣的招牌貨酸種葡撻外，更有五款店舖限定新包，包括味噌焦糖香蕉牛角包、墨西哥辣椒芝士丹麥酥等等。最推介焦糖咖啡長條泡芙($38)，揉合了經典奶油卷和長條泡芙，並以70%黑朱古力咖啡醬為餡料，搭配香脆的咖啡薄片，最後灑上馬爾頓海鹽和可可碎作結。另外酸種肉桂卷($36)，用上酸種麵團製作，在搓麵的過程中放入黑糖和錫蘭肉桂，切成條狀後捲成麵包圈，入爐烘焗好後外層塗上濃縮咖啡及小豆蔻糖漿，並表面再撒上珍珠糖，搭配咖啡就最好不過。