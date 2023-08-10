雪櫃冷知識｜6大日本雞蛋最受香港人歡迎 平價雞蛋可以生食？蛋黃愈深色愈濃郁？蘭王唔係最貴？

香港人向來嘴刁，所以這兩年特別流行吃日本雞蛋，尤其是在蘭王雞蛋捲起搶購風潮後，基本上超級市場和便利店都有引入不同品種的日本雞蛋。除了最廣為人知的蘭王蛋外，其實有很多品質不錯，甚至貨量更稀有的雞蛋也值得大家一試，接下來為大家推介六款香港最受歡迎的日本雞蛋，以及解答大家各種對於日本雞蛋的迷思吧！

日本雞蛋分等級？平價雞蛋可以生食？ 原來並不是「日本蛋」就可以安心食用。達到「刺身級」的雞蛋，必先獲得「日本畜產物輸出促進協議會」發出的「TAMAGO Japan Egg」或國際認可HACCP(食物安全重點控制)的認證，確保雞蛋由清洗、消毒、殺菌、包裝、物流等，整個過程都附合標準。

雞蛋黃愈深色，味道愈濃郁？ 有將雞蛋引入香港的水果商表示，近年不少人對深橙色蛋黃趨之若鶩，認為愈深色愈好，其實有可能是雞隻被餵食過多辣椒粉甚至人造色素所致，而進食辣椒粉本意是開胃，對雞蛋味道和質素沒有實際影響，反而要留意蛋殼是否薄而硬淨，有內外蛋白，蛋黃要夠堅挺，能用筷子完整夾起為最佳。

近年不少人對深橙色蛋黃趨之若鶩 。（網絡圖片）

6大日本雞蛋｜蘭王雞蛋 來自日本九州大分縣，有貴族蛋的稱號，蛋黃呈橙紅色，顏色亮麗，以蛋香濃郁而深得香港人喜愛。蘭王蛋的品質經過嚴格控制，母雞的飼料主要為蘿蔔葉、蟹殼、海藻粉末、米糠、大米、乳酸菌及甘筍，不使用任何化學物質，而且新鮮產下的雞蛋會直接出貨，品質更新鮮。品牌標榜可以放心生吃，不少人喜歡配上豉油拌飯，更有餐廳特意用上蘭王雞蛋煮出料理作為招徠，可見其人氣高企。價錢平均$50至$60有交易。 6大日本雞蛋｜ 夢王雞蛋 夢王雞蛋來日本神戶兵庫縣，去年獲得日本人年度公投刺身蛋拌飯第一名，打開蛋黃飽滿，鮮橙紅色非常吸引！母雞養殖時的飼料用上海藻、蒜頭、綠茶、唐辛子、梅等等，含豐富葉酸和維他命。不過這款雞蛋進口量不多，故此高峰時賣近$70 ，價格偏高。

6大日本雞蛋｜新紀元．曉 如果你經常出入超級市場，一定有見過新紀元．曉雞蛋，這款同樣是日本貨，由德島縣出產，通過日本農林水產部門嚴格檢測，確保安全衛生。蛋黃顏色偏紅，味道甘甜，蛋味香濃，亦可以生吃，跟蘭王雞蛋屬同一級數。價錢方面，在一般超市40多元就有交易，價錢合理。 6大日本雞蛋｜ 九州長崎太陽卵 由位於九州長崎縣的養雞場「落水正商店」生產，獲得HACCP認證，蛋黃色澤明亮，顔色鮮橙如夕陽，是當地不少著名餐廳、蛋糕店與家庭的必備品，而蛋雞雞種命名也十分有氣勢──赤玉雞帝王，只吃天然飼料，包括優質魚粉、辣椒粉及飲用多良岳山脈的純淨地下水。價格約$45。