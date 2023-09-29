麵包醬食譜｜香蒜牛油醬、薯仔沙律醬、蘋果肉桂醬等5種超簡易抹醬做法

對於上班族來說，早餐可說是一天之中最重要的一餐。擁有一個豐富的早餐，絕對能令當天精精滿分。可是很多時候大家都匆匆忙忙，隨便吃一塊白麵包就算。以下5種超簡單的麵包抹醬食譜，做法非常簡單，而且可以放入雪櫃存放，適合各位忙碌上班一族！

麵包醬食譜｜香蒜牛油醬

不少人都非常愛吃蒜蓉包，與其到外面買現成的醬料，不如試試自己親手做。只要5種材料，5個步驟就可以做到，絕對是重口味人士之選！

香蒜牛油醬材料：蒜頭 33g、無鹽牛油 150g、砂糖 1小匙、鹽 1小匙、香草 適量

香蒜牛油醬做法

1.將牛油切小塊後在室溫至軟化

2.用電動打蛋器將牛油打至乳霜狀

3.將蒜頭切成蒜末

4.在將打好的牛油上加入蒜末、鹽、香草及砂糖

5.攪拌均勻即可食用