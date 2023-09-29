麵包醬食譜｜香蒜牛油醬、薯仔沙律醬、蘋果肉桂醬等5種超簡易抹醬做法

對於上班族來說，早餐可說是一天之中最重要的一餐。擁有一個豐富的早餐，絕對能令當天精精滿分。可是很多時候大家都匆匆忙忙，隨便吃一塊白麵包就算。以下5種超簡單的麵包抹醬食譜，做法非常簡單，而且可以放入雪櫃存放，適合各位忙碌上班一族！
麵包醬食譜｜香蒜牛油醬
不少人都非常愛吃蒜蓉包，與其到外面買現成的醬料，不如試試自己親手做。只要5種材料，5個步驟就可以做到，絕對是重口味人士之選！
香蒜牛油醬材料：蒜頭 33g、無鹽牛油 150g、砂糖 1小匙、鹽 1小匙、香草 適量
香蒜牛油醬做法
1.將牛油切小塊後在室溫至軟化
2.用電動打蛋器將牛油打至乳霜狀
3.將蒜頭切成蒜末
4.在將打好的牛油上加入蒜末、鹽、香草及砂糖
5.攪拌均勻即可食用
麵包醬食譜｜牛油果莎莎醬
牛油果可說是近年非常流行的水果之一，不但營養價值高，而且非常飽肚，是減肥人士的必吃餐單。而牛油果莎莎醬更加非常酸甜開胃，用來配墨西哥片及夾麵包都一流。
牛油果莎莎醬材料：牛油果 100g、蕃茄 80g、紫洋蔥 10g
調味料：鹽 適量、黑椒 適量、tabasco、2茶匙、檸檬汁 2大匙
牛油果莎莎醬做法
1.將牛油果、紫洋蔥及蕃茄切碎
2.淋上檸檬汁，再撒上適量鹽和黑椒即可
麵包醬食譜｜薯仔沙律醬
薯仔沙律可說是日本家庭常備的餐前小菜之一，而日本便利店都一定會售賣薯仔沙律三文治。事實上它的做法非常簡單，無論單吃沙律，或是將它夾在麵包中，都非常美味！
薯仔沙律醬材料：薯仔 2個、雞蛋 2個、青瓜 1條、蛋黃醬 3大匙、黑椒 適量
薯仔沙律醬做法
- 先將薯仔及雞蛋蒸熟，然後壓成泥狀。
- 將青瓜切片，並放在廚房紙上以吸走多餘水份。
- 最後將所有材料放入碗中，加入蛋黃醬及黑椒攪拌好即可。
麵包醬食譜｜蘋果肉桂醬
除了鹹醬之外，當然少不了邪惡的甜抹醬！家中必備的蘋果果醬，在家中都可以做到。加入肉桂粉後味道更佳，酸甜的味道令人吃得停不了口。
蘋果肉桂醬材料：蘋果 300g、肉桂粉 2g、檸檬汁 30ml、砂糖 150g
蘋果肉桂醬做法
- 蘋果洗淨後切粒備用。
- 擠出檸檬汁並放入小鍋中，倒入砂糖後用小火煮
- 再放入切好的蘋果粒
- 加入肉桂粉拌勻
- 一路煮至濃稠，呈果醬狀即可。
麵包醬食譜｜椰子奶酥醬
台灣近來非常流行奶酥吐司，雖然現在去不了台灣，但在家中也可以重現台灣的古早味，加入椰子油及椰子絲更能大大增加口感，！
椰子奶酥醬材料：無鹽牛油 100g、奶粉 70g、糖粉 50g、椰子油 50g、椰絲 適量
椰子奶酥醬做法
- 將牛油放在室溫至軟化
- 加入奶粉攪拌均勻
- 再加入糖粉及椰子油拌好即可