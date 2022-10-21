Mirror x 麥當勞｜鏡粉必搶《季前賽》籃神閃卡 限量版Big Mac 簽名籃球

ViuTV 原創劇《季前賽》將於下星期一（10月24日）正式播出！麥當勞亦將於同日起推出一系列期間限定主題美食，包括「籃」神姜濤最愛的新世代Big Mac（巨無霸）以及籃球挑戰者陳卓賢（Ian）帶來比拼的新口味期間限定漢堡Chicken Big Mac（脆雞巨無霸），非常吸引！重點是有新一輪Mirror和Error閃卡可以換領，相信又會捲起全城搶購潮！





脆雞巨無霸層次豐富 是次麥當勞於《季前賽》首播同日更推出全新期間限定漢堡脆雞巨無霸，採用「Best Burger」配方，選用入口煙韌鬆軟的新配方麵飽，味道微甜並帶有焦糖風味，搭配炸至外層金黃酥脆、內裡保持鮮嫩的脆雞，加上爽脆切絲生菜、秘製巨無霸醬、入口即溶香濃車打芝士及開胃酸瓜，在英國創下十日內火速售罄的驚人佳績，其美味程度可見一斑！除了兩款新世代漢堡外，多款美食亦強勢回歸，打造最強美食陣容！法式龍蝦湯風味調味粉配上金黃脆薯條，令人胃口大增；橙汁雜飲酸甜開胃，絕對是搭配漢堡的最佳特飲；蘋果吉士批及焦糖燉蛋味麥旋風亦再度登場，送上甜蜜驚喜。下午茶時段想用美食叉叉電，可以選擇「$9蘋果吉士批」或「$15焦糖燉蛋味麥旋風」，用甜品為自己打氣！



首週姜濤、Stanley及肥仔率先登場 麥當勞App會員專享獨家粉絲福利，10月24日起，麥當勞 App用戶可憑不同電子優惠券包括「$33歎巨無霸或脆雞巨無霸套餐」或「$42歎巨無霸系列四道菜」，即可獲得隨機派發的「季前賽籃神卡」，收集劇中每個角色的精彩時刻！全套9款「季前賽籃神卡」將會分三星期推出，當中包括劇中主角姜濤、Ian、Edan、Stanley、肥仔及193的個人卡。下星期一起，麥當勞率先推出3款「季前賽籃神卡」，由街頭籃球隊隊員姜濤、Stanley和肥仔打頭陣。

姜濤、Ian 「籃神閃卡」10月25日推出 當然不少得兩位主角！粉絲們只需透過麥當勞App使用「季前爭霸二人餐」優惠，即可一次過成功收集2張「籃神閃卡」。而且二人餐以印有姜濤及Ian季前賽劇照的分享盒盛載，包括二份巨無霸或脆雞巨無霸套餐，或可轉配指定主食及加配優惠，歡迎大家與親友一起分享美味同時收集閃卡和季前賽分享盒，享受雙倍快樂！所有「季前賽籃神卡」及「籃神閃卡」均數量有限，送完即止。