人生必到樂園 ：芬蘭聖誕老人村 感受節日魔法與奇幻極光

手快有手慢冇，這麼抵的優惠當然愈早買愈優惠！位於芬蘭羅凡尼米（Rovaniemi）的聖誕老人村都變成童話世界，這裏不僅是孩子們心中的聖誕樂園，也是成年人追尋夢想中的聖誕奇蹟。在這裏，大家還可以重溫兒時的聖誕願望，就是欣賞北極圈的奇觀。如果大家正忙於尋找一個難忘的聖誕節，那麼新華旅遊的「12天波羅的海三國、芬蘭」團將是完美選擇。
這片聖地總是漫天飛舞的雪花、閃爍的彩燈和愉快的聖誕音樂。村莊內的主要建築之一便是聖誕老人的辦公室，也是大家可以親眼看見聖誕老人的地方，並親手將自己的願望信投入專屬郵箱。除了聖誕老人的辦公室，村莊內還有很多值得一看的地方。例如，聖誕郵局是一個不可錯過的景點，遊人可以從這裏寄出帶有北極圈標誌的明信片，亦會成為此行最特別的紀念。
在聖誕老人村，大家可體驗各種極地活動，例如雪橇之旅是其中受歡迎的活動之一，分別乘坐馴鹿或哈士奇(Husky)拉的雪橇，在銀白的雪地上飛馳，感受速度與激情，為旅程增添一段無比刺激和精彩的經歷。除此之外，還有駕駛雪地摩托、參觀馴鹿農場、體驗冰釣等活動，教大家真實體驗聖誕老人平日的冬日活動。
玻璃屋觀賞極光奇蹟
聖誕老人村不僅充滿了聖誕的溫馨與歡樂，還提供了一個絕佳的觀賞極光的機會。在清澈的夜空下，極光如絲帶般在空中舞動時，彷佛整個世界變成韻律體操的舞台。值得一提，最佳觀賞極光的時間是晚上10時至凌晨2時之間，許多當地旅遊公司會提供極光觀賞之旅，帶大家前往追蹤極光，欣賞自然奇觀。至於住宿，不妨一試入住玻璃屋頂酒店，躺在溫暖的床上就能仰望極光，不亦樂乎。
12天波羅的海三國、芬蘭 (聖誕老人村、破冰船、北極光、探索小國文化) ENVV12SD
出發日期：12月30日,2025年2月17日
優惠價：$27,999起
12天波羅的海三國、芬蘭 (聖誕老人村、破冰船、玻璃屋、北極光、探索小國文化) ENVR12SD
出發日期：12月16,19日
優惠價：$33,999起