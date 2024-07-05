人生必到樂園 ：芬蘭聖誕老人村 感受節日魔法與奇幻極光

手快有手慢冇，這麼抵的優惠當然愈早買愈優惠！位於芬蘭羅凡尼米（Rovaniemi）的聖誕老人村都變成童話世界，這裏不僅是孩子們心中的聖誕樂園，也是成年人追尋夢想中的聖誕奇蹟。在這裏，大家還可以重溫兒時的聖誕願望，就是欣賞北極圈的奇觀。如果大家正忙於尋找一個難忘的聖誕節，那麼新華旅遊的「12天波羅的海三國、芬蘭」團將是完美選擇。

這片聖地總是漫天飛舞的雪花、閃爍的彩燈和愉快的聖誕音樂。村莊內的主要建築之一便是聖誕老人的辦公室，也是大家可以親眼看見聖誕老人的地方，並親手將自己的願望信投入專屬郵箱。除了聖誕老人的辦公室，村莊內還有很多值得一看的地方。例如，聖誕郵局是一個不可錯過的景點，遊人可以從這裏寄出帶有北極圈標誌的明信片，亦會成為此行最特別的紀念。 在聖誕老人村，大家可體驗各種極地活動，例如雪橇之旅是其中受歡迎的活動之一，分別乘坐馴鹿或哈士奇(Husky)拉的雪橇，在銀白的雪地上飛馳，感受速度與激情，為旅程增添一段無比刺激和精彩的經歷。除此之外，還有駕駛雪地摩托、參觀馴鹿農場、體驗冰釣等活動，教大家真實體驗聖誕老人平日的冬日活動。