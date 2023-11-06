代餐奶昔食譜｜牛油果、羽衣甘藍、燕麥麩3大超級食物代餐推介 含豐富膳食纖維和維他命

近年超級食物（英文︰Super food）作為減肥恩物深受不少人歡迎，但除了用來做正餐外，同樣可以把他們製成減肥奶昔，方便快捷之餘，更有豐富的膳食纖維和維他命，既健康又飽肚。以下就為大家介紹 5款利用三大「超級食物」製的減肥代餐奶昔食譜，讓大家可以省卻早餐該吃什麼的煩惱！
「超級食物」之一：羽衣甘藍
羽衣甘藍（英文︰Kale）屬近年大熱的減脂食品，多用作沙律菜食用，含有豐富的維他命A、維他命C和膳食纖維等，100克的羽衣甘藍即等於兩個橙所擁有的膳食纖維，而高纖食品就有助腸道蠕動，幫助排便，因此對減肥特別有幫助。加上豐富的維他命A和C具有抗氧化等作用，有美顏的功效，難怪會成為近年大熱的「超級食物」！
「超級食物」之二：燕麥麩(oat bran)
大家平日在減肥期間可能會食用燕麥，而燕麥麩其實是燕麥最外層的一層麩皮，含有豐富的膳食纖維，約95％的膳食纖維都在燕麥麩裡，夠促進腸臟健康和幫助排便。再加上燕麥所含的水溶性纖維有提高飽足感等好處，如果用它替代其他精製澱粉的話，特別適合減肥期間食用。
「超級食物」之三：牛油果
雖然牛油果因其脂肪含量在作為減肥食品上受爭議，但其實它含有豐富的營養價值，例如維他命 A、B2及葉黃素等，而最重要的是可以提供飽足感，對於減肥期間特別有幫助。而且即使在減脂減肥期間，身體亦不能缺少攝取脂肪，而牛油果所含的優質脂肪比起反式脂肪屬更好的選擇，因此其實每次只要食用少量，每天進食不要超過半個，牛油果對減肥仍是十分有幫助。
代餐奶昔食譜｜1. 羽衣甘藍+燕麥麩+牛油果+香蕉+奇異果
香蕉和奇異果含有豐富的維他命，而且香蕉和牛油果都屬可增加飽腹感的蔬果，因此這款奶昔第一次做到既健康又滿足的效果。
食材：羽衣甘藍 6-8塊、燕麥麩20g、牛油果 半個、香蕉 半條、奇異果 1個、水 200mL
做法：先把蔬果洗淨，奇異果、牛油果和香蕉去皮切塊後，再和羽衣甘藍及燕麥麩一起放入攪拌機，加水打成奶昔狀即可。
代餐奶昔食譜｜2.羽衣甘藍+燕麥麩+蘋果+香蕉+藍莓
蘋果和香蕉同樣含有豐富的維他命，而藍莓則有護眼和抗氧化的作用，三種水果加上羽衣甘藍和燕麥麩後，特別適合女性當作代餐飲用。
食材：羽衣甘藍 6-8塊、燕麥麩30g、蘋果 半個、香蕉 1條、藍莓 10-15粒、水 200mL
做法：先把蔬果洗淨，蘋果和香蕉去皮切塊後，再和羽衣甘藍、燕麥麩和藍莓一起放入攪拌機，加水打成奶昔狀即可。
代餐奶昔食譜｜3. 羽衣甘藍+燕麥麩+牛油果+香蕉+紅肉火龍果
紅肉火龍果中含有豐富的膳食纖維，而它的甜菜紅素亦屬水果中最高，再加上同樣含有豐富膳食纖維的香蕉，這款奶昔便能夠促進腸臟蠕動，有效減肥之餘，更有改善便秘的作用。
食材：羽衣甘藍 6-8塊、燕麥麩20g、牛油果半個、香蕉 半條、紅肉火龍果 1/4個、水 200mL
做法：先把蔬果洗淨，紅肉火龍果、牛油果和香蕉去皮切塊後，再和羽衣甘藍及燕麥麩一起放入攪拌機，加水打成奶昔狀即可。
代餐奶昔食譜｜4. 羽衣甘藍+燕麥麩+牛油果+香蕉+木瓜
不少女性在減肥期間，都會擔心胸部的脂肪會在減脂的同時減掉，令胸部「縮水」。因此在奶昔中加入有豐胸作用的木瓜，再以牛奶取代水，便能雙管齊下地做到同時減脂和豐胸的作用。
食材：羽衣甘藍 6-8塊、燕麥麩20g、牛油果1/4個、香蕉 半條、木瓜 1/4個、牛奶 200mL
做法：先把蔬果洗淨，木瓜、牛油果和香蕉去皮切塊後，再和羽衣甘藍及燕麥麩一起放入攪拌機，加入牛奶打成奶昔狀即可。
代餐奶昔食譜｜5. 羽衣甘藍+燕麥麩+奇亞籽+士多啤梨+香蕉
奇亞籽同屬近年減肥食品界的大熱食品，含有豐富的膳食纖維、蛋白質和鈣質之外，亦可以增加飽足感和幫助消化，對減肥有一定的作用。而士多啤梨和香蕉的口味特別適合配在一起食用，因此這款奶昔既富有營養，又有有減肥作用，重點是超級好喝！
食材：羽衣甘藍 6-8塊、燕麥麩30g、奇亞籽 2匙、香蕉 1條、士多啤梨 4-6粒、水 200mL
做法：先把蔬果洗淨，士多啤梨去蒂切塊，香蕉去皮切塊，再和羽衣甘藍、燕麥麩和奇亞籽一起放入攪拌機，加水打成奶昔狀即可。