代餐奶昔食譜｜牛油果、羽衣甘藍、燕麥麩3大超級食物代餐推介 含豐富膳食纖維和維他命

近年超級食物（英文︰Super food）作為減肥恩物深受不少人歡迎，但除了用來做正餐外，同樣可以把他們製成減肥奶昔，方便快捷之餘，更有豐富的膳食纖維和維他命，既健康又飽肚。以下就為大家介紹 5款利用三大「超級食物」製的減肥代餐奶昔食譜，讓大家可以省卻早餐該吃什麼的煩惱！

「超級食物」之一：羽衣甘藍 羽衣甘藍（英文︰Kale）屬近年大熱的減脂食品，多用作沙律菜食用，含有豐富的維他命A、維他命C和膳食纖維等，100克的羽衣甘藍即等於兩個橙所擁有的膳食纖維，而高纖食品就有助腸道蠕動，幫助排便，因此對減肥特別有幫助。加上豐富的維他命A和C具有抗氧化等作用，有美顏的功效，難怪會成為近年大熱的「超級食物」！

「超級食物」之二：燕麥麩(oat bran) 大家平日在減肥期間可能會食用燕麥，而燕麥麩其實是燕麥最外層的一層麩皮，含有豐富的膳食纖維，約95％的膳食纖維都在燕麥麩裡，夠促進腸臟健康和幫助排便。再加上燕麥所含的水溶性纖維有提高飽足感等好處，如果用它替代其他精製澱粉的話，特別適合減肥期間食用。

代餐奶昔食譜｜1. 羽衣甘藍+燕麥麩+牛油果+香蕉+奇異果 香蕉和奇異果含有豐富的維他命，而且香蕉和牛油果都屬可增加飽腹感的蔬果，因此這款奶昔第一次做到既健康又滿足的效果。 食材：羽衣甘藍 6-8塊、燕麥麩20g、牛油果 半個、香蕉 半條、奇異果 1個、水 200mL 做法：先把蔬果洗淨，奇異果、牛油果和香蕉去皮切塊後，再和羽衣甘藍及燕麥麩一起放入攪拌機，加水打成奶昔狀即可。 代餐奶昔食譜｜2.羽衣甘藍+燕麥麩+蘋果+香蕉+藍莓 蘋果和香蕉同樣含有豐富的維他命，而藍莓則有護眼和抗氧化的作用，三種水果加上羽衣甘藍和燕麥麩後，特別適合女性當作代餐飲用。 食材：羽衣甘藍 6-8塊、燕麥麩30g、蘋果 半個、香蕉 1條、藍莓 10-15粒、水 200mL 做法：先把蔬果洗淨，蘋果和香蕉去皮切塊後，再和羽衣甘藍、燕麥麩和藍莓一起放入攪拌機，加水打成奶昔狀即可。