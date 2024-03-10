地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!

地震應對方法 如何自製避難包?

港人熱愛的旅遊地點如日本、台灣和菲律賓等等，都是位於著名的環太平洋地震帶。而香港則是位於歐亞板塊內，也不是處於板塊邊緣。 香港並不接近這條活躍地震帶，因此發生大地震的機會很微。相比起居住在地震帶的人，香港人未必很熟悉災難應變常識，卻很常到地震帶地區旅遊。預先學習一些避難知識，當萬一遇上地震時，都懂得應對和保護自己。 1. 保持冷靜 遇上緊急災難時，應保持冷靜，不要隨便亂走。必要時需捨棄個人物品，逃到安全地方去。

2. 尋找安全的避難處 在室內遇到地震，不要依靠在牆邊和走近窗邊，因為懸掛在牆壁上的物品和放置在高處的物品都會隨時倒下。我們應立即躲在桌子下、床下或其他堅固的家具下面 。 當在室外突然遇到地震，請立即遠離建築物、樹木、電線等，因有可能崩塌，並盡量走向遼闊的空地。而在郊區、海邊遇上地震，盡快遠離海岸線，向高處逃生或移動到安全區域，因有可能隨時引發崩塌、海嘯等等。 3. 正確姿勢 當地震發生時，我們用手保護頭部，並保持姿勢躲在堅固的結構下。切勿把手放在頸部上，這樣做反而容易造成頸椎受傷。

4. 保持通訊 面對災難情況，很容易與親友失聯。最好第一時間提取避難包和電話，盡量與外界保持聯繫，讓親友得知自己的狀況，也可以當作接收新聞資訊用途。 5. 自備避難包 如長居地震帶地方，應準備避難包並放在方便提取的地方。市場上有不少地震避難包選擇，像是Muji無印良品也有推出。但遊客可以怎樣準備呢？



只要記住以下重要物品，我們隨時都可以自製一個避難包。避難包內容： 1. 食物和水 當不幸受困時，礦泉水和乾糧就是支撐身體的重要資源，食物方面可準備一些朱古力、餅乾等等。