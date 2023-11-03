懶人早餐食譜｜香蕉、粟米雞蛋多士、無油蒜香多士等5款低脂多士 簡易健康方便之選！

懶人早餐食譜｜無油蒜香多士 蒜蓉包惹味好吃，但在市面上買到的蒜蓉包大多添加了大量牛油製作，因此脂肪較高及不健康。而自己製作的話，只需幾分鐘就可以完成，之後放進焗爐等待便可，成品充滿蒜香，而且沒有加入牛油，既健康又好吃！ 無油蒜香多士材料 全麥麵包 2塊、雞蛋 1隻、蒜蓉 適量、蔥花 適量 無油蒜香多士做法 將雞蛋打匀，加入蔥花和蒜蓉，再攪拌均勻。 用匙羹按壓麵包中間，倒入蛋液。 以180度在焗爐焗13-15分鐘即可。

懶人早餐食譜｜乳酪布甸多士 如果喜歡吃配上甜味配料的多士，不如製作這款外脆內軟的乳酪布甸多士吧！加入自製的布甸，口感既有麵包邊的鬆脆，也有布甸的軟嫩，早餐吃起來特別開胃。不過由於麵包邊特別要變燶，因此建議用錫紙把下面和邊位包起來。 乳酪布甸多士材料 全麥麵包 2塊、雞蛋 2隻、乳酪 50g 、代糖 3g、鷹粟粉 5g 乳酪布甸多士做法 將1隻雞蛋、1隻蛋白、乳酪、代糖和鷹粟粉加入碗中攪拌均勻。 將剩下的1隻蛋黃攪拌均勻備用。 用匙羹按壓麵包中間，將攪拌好的布甸液倒入坑中，再把備用的蛋黃液隨意淋在上面。 焗爐預熱後，以上火190度，下火150度焗15分鐘即可。

懶人早餐食譜｜粟米雞蛋多士 早餐多士又怎可以少了粟米和雞蛋的配搭呢？雖然這款多士加入不少醬料，但市面上就有不少「輕怡版」的醬料，例如低糖煉奶，而番茄醬和沙拉醬更有零卡路里的版本，吃起來完全沒有罪惡感！ 粟米雞蛋多士材料 全麥麵包 2塊、粟米粒 適量、雞蛋 2隻、低糖煉奶 適量、番茄醬（可不加）、沙律醬（可不加） 粟米雞蛋多士做法 粟米粒加入煉奶攪拌均勻，再鋪滿麵包的四邊。 在麵包中間打入雞蛋。 以180度在焗爐焗15-18分鐘。如果喜歡吃半熟蛋，可以只焗10分鐘。 焗好後擠上番茄醬和沙律醬便完成。

懶人早餐食譜｜無糖無油香蕉烤多士 雖然這款多士沒有加入任何糖，但憑香蕉的果糖，卻有天然甜味的作用，因此特別香甜。同時沒有加入任何牛油，再配以較為健康的全麥麵包，相較一般多士更健康。 無糖無油香蕉烤多士材料 全麥麵包 1塊、香蕉一條、雞蛋 1隻、燕麥 適量 無糖無油香蕉烤多士做法 香蕉切半，一半壓成泥狀，另一半切片備用。 將雞蛋打匀，加入香蕉泥攪拌均勻。 用匙羹按壓麵包中間，倒入香蕉雞蛋液，再在上面擺放香蕉片，最後撒一點燕麥。 以180度在焗爐焗15分鐘，或以1000w在微波爐加熱1.5分鐘即可。