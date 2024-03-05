日本櫻花2024｜日本人私藏！盤點鳥取3大賞櫻熱點 著和服遊若櫻車站/久松公園/袋川堤防

每年的3月至4月都是賞櫻時節，不少香港人都會選擇到東京、大阪等熱門地。鄰近日本海的鳥取縣不只有砂丘，春天同樣可以賞櫻！以下為大家介紹3個本地人私藏的鳥取3大賞櫻熱點，大家下年賞櫻又多個選擇。 圖文：Kristy 鳴謝：鳥取縣觀光交流局國際觀光誘客課、國泰航空

著和服登上若櫻鐵道之旅 穿著和服向來都是到日本旅遊的指定動作，「絹の舘さーびす呉服店」位於鳥取縣市中心，由JR鳥取車站步行約10分鐘就到達。有不少日本人都會在店內先租借和服後，再到市區的賞櫻地點打卡。 店內提供購買、租借、清潔和服等服務，租用一整天的費用為5,000日圓，即大約港幣$293。有多款和服及任君選擇，有齊男裝、女裝及小朋友款，更有浴衣。大家可以先選擇心儀的布款，再交由店員配襯及穿著。大家亦可以追加和風首飾，需要額外付費。不過店內並沒有提供髮型設計服務，建議大家先自行整理好再前往。 地址：鳥取県鳥取市戎町422 營業時間：平日10:00-18:30 周末及公眾假期10:00-18:00

換好和服就可以正式出發，由JR鳥取車站乘搭觀光列車前往若櫻。分為3款不同觀光列車，包括「昭和號」、「八頭號」及「若櫻號」，每架列車都有其特色。今次乘搭的「昭和號」於2018年3月開始投入服務，車身為藍色，單看火車外型已經充滿著昭和風情。車廂內則以鵝黃色為主調，再配上碎花梳化，復古感十足。 除了普通長椅外，更有面對面坐的「卡位」，非常特別。若櫻線總長19.2公里，距離鳥取約一小時車程。大家於車程途中已經可以見到滿滿的櫻花，非常賞心悅目。

若櫻車站於1903年開業，於2020年翻新之後，仍然保留舊有特色。整個車站都是以木打造而成，候車室內放有復古長椅，大家可以在裡面盡情打卡，感受昭和氣息。一從車站走出來已經可以看到櫻花花海，鐵道兩側及車站附近都種滿櫻花樹，每一個角落都是打卡位。推薦大家可以在沒有火車行駛的時候，走到車軌上打卡。 除了櫻花之外，車站更有懷舊SL蒸汽火車。一眾鐵道可以先於車站購買門票，近距離觀看蒸汽火車。更可以走上車頭一睹蒸汽火車的設備及結構，於指定日子更可以親身體驗駕駛！

日本櫻花名所百選—久松公園 回到鳥取市區，同樣有多個賞櫻好地方。當中以久松公園最為有名，被列為「日本櫻花名所百選」之一。公園位於久松山山腳，種有200多棟櫻花樹，大部分都是染井吉野櫻。越走得高，櫻花開得越茂盛。鳥取城配上一望無際的櫻花海，構成一幅唯美的日本風情畫。 公園入口處更有一棵櫻花標準樹，鳥取氣象台每年都以這棵標準樹偵測櫻花季，非常值得打卡。於櫻花盛開期間，公園內會設有屋台，售賣各式各樣的日本料理。即使不是櫻花季，這裡亦有多塊大草地，吸引不少日本人前來野餐。 地址：鳥取縣鳥取市東町 前往方法：JR鳥取站乘坐路線巴於「西町」下車步行5分鐘

2 公里櫻花隧道—袋川堤防 袋川堤防歩道原是一條普通河堤，每到櫻花時節，河岸兩邊都會長滿櫻花。河岸總長約2公里，當中大家會經過「若櫻橋」、「湯所橋」等不同小橋，櫻花由行人路旁邊的草叢長出，從走道上繞過再向下伸往河川，形成一條小型的櫻花隧道。到了晚上更可以欣賞夜櫻，必定要與旁邊的櫻花垂枝打卡。 由於袋川河鄰近民居，因此人流不算太多。在拍攝的途中不時可見附近的居民在跑步、踏單單，在賞櫻的同時，亦可了解當地生活日常，實在是一舉兩得。 地址：鳥取県鳥取市元町～材木町付近 前往方法：JR鳥取站徒步走10分鐘