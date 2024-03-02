日本櫻花2024｜6大日本東北必去櫻花打卡景點 福島鶴城櫻花祭/觀音寺川櫻花隧道【內附JR PASS購買連結】

又來到櫻花季節！相信大家都買好機票，準備飛到日本賞櫻。以下為大家介紹6大日本東北必去櫻花打卡勝地，當中包括被喻為為「日本百選櫻花名所」之一的福島鶴城、觀音寺川櫻花隧道等等。即將去東京或東北地區的你，一定不能錯過！
前往日本東北地區旅行時，首選「JR EAST PASS (東北地區)」，費用為大人 30,000 日圓、兒童 15,000 日圓。持JR PASS可在連續5天內無限乘搭指定區域內的新幹線、特急列車的普通車指定席，「愉快列車」也可以自由乘搭。
日本東北賞櫻勝地｜鶴城
鶴城是日本唯一一座紅瓦屋頂的城池。每年春天約有1,000棵櫻花樹燦爛盛開，並被選為「日本百選櫻花名所」之一。每逢3月下旬到4月下旬都是賞櫻的黃金時期，可以從天守閣上飽覽庭園中盛開的「染井吉野櫻」、「八重櫻」與「垂枝櫻」等櫻花，或在櫻花樹下野餐並漫步其中，欣賞一共盛放之美。夜晚時分，櫻花被燈光照亮，倒映在護城河面上，呈現出幻想般的神秘夜景。此外，鶴城的護城河和土塁保留著400年前的模樣，讓你感受到當年的氣派，而且整個城池更被指定為國家史蹟。鶴城的天守閣內設有一個體驗型鄉土博物館，於2023年4月重新開幕，以影像技術展示出過去的樣貌，回顧當年的氣派輝煌。鶴城不僅只有美艷麗動人的櫻花，還有與歷史和文化互相結合的觀賞元素，絕對值得一去。於4月上旬到5月期間將會舉辦「鶴城櫻花祭」，可以從不同角度欣賞櫻花下的天守閣，感受櫻花綻放的魅力！
地址：褔島縣會津若松市大手町 1-1
交通方法：從JR東京站乘坐東北陸新幹線山彥號(やまびこ)號到郡山站約 1 小時30分鐘，再轉乘磐越西線到會津若松站約60分鐘。
日本東北賞櫻勝地｜北上展勝地
位於岩手縣北上市的北上展勝地是東北地區的賞櫻名勝，在遼闊的公園中種植了超過 150 種不同品種，合共1萬棵的櫻花，當中以「染井吉野櫻」及「日本山櫻」最為出名。走到長達2公里的粉紅色櫻花隧道中，其景色仿如走進一個童話世界。不妨乘坐觀光馬車穿梭櫻花間，或走到較高的位置一覽整片的櫻花河，保證叫人大飽眼福。每年的櫻花祭典都會因應開花情況而在不同時間舉行，而今年則於4月上旬到下旬舉辦。透過日本傳統文化活動愜意欣賞櫻花之美，繼而配合夜間點燈活動，更是美如仙境。祭典期間更會有傳統的「鬼劍舞」技藝表演，表演者戴上鬼面具並揮動手中劍，以強勁有力的舞蹈展開劍舞，舞姿英武俊逸。
地址：岩手縣北上市立花
交通：從 JR 東京站乘坐東北新幹線「隼」號約 2 小時 30 分鐘，在北上站下車。
日本東北賞櫻勝地｜觀音寺川
位於福島縣的觀音寺川的有一條長約 1 公里的櫻花隧道，兩岸種滿了「染井吉野櫻」及「垂枝櫻」，每逢春天時分就會形成一片如詩如畫的桃紅世界。沿著這條櫻花長廊可以走到指定重要文化財產「觀音寺本堂」，館內展示了室町時代的佛教文化等故事及重要資料。如果對歷史或文化有興趣的話，建議到寺廟內參拜，與藥師如來、十二神將等展示板拍照留念。在櫻花祭典期間，不僅白天可以賞櫻，夜晚也會舉行點燈活動，體驗櫻花日與夜的不同魅力。祭典期間還可參與不同的攤位活動，定必留下美好的回憶。
地址：福島縣耶麻郡豬苗代町川桁上川原 83
交通：從 JR 東京站乘坐東北新幹線山彥號(やまびこ)號約 1 小時 25 分鐘到郡山站，再轉乘磐越西線約38分鐘到川桁站下車。
日本東北賞櫻勝地｜日中線紀念櫻花步道
位於福島縣的喜多方市，除了以拉麵及倉庫而聞名之外，一條已停用的列車線路—舊日中線舊址旁的日中線紀念櫻花步道也非常有名氣。其步道長達約 3 公里，美不勝收的「垂枝櫻」爭相綻放，吸引不少旅客慕名而來。這裡更展示著過去於日中線行走的蒸氣火車 C11，與櫻花相映成趣的景緻成為眾多旅客及鐵路迷的熱門拍攝景點。喜多方櫻花祭將於今年4月7日至26日舉行，大家可以藉此機會欣賞極為壯觀的櫻花隧道，陶醉於春天和櫻花的魅力之中。
地址：橫手市中央町 8-12
交通：從JR東京站乘坐東北新幹線山彥號(やまびこ)約1小時25分鐘到郡山站，再轉乘磐越西線約1小時30分鐘到喜多方站下車。
日本東北賞櫻勝地｜弘前公園
位於青森縣弘前市的弘前公園是極具人氣的賞櫻勝地，也被稱人生必到景點之一。園內種植了約50個櫻花品種，如「垂枝櫻」和「八重櫻」，共2,600棵，其中300棵以上是超過100年的古樹。弘前公園以特別的種植及修剪技術，令櫻花樹生長得非常飽滿和荗盛。每逢春天，吸引超過200萬本地及海外旅客前來弘前城欣賞櫻花盛開和觀賞以岩木山為背景的櫻花絕景。今年4月19日至5月5日的櫻花祭典亦不可錯過，浪漫的夜櫻被映照在護城河之上，其倒影顯得格外淒美。弘前公園的櫻花不論晝夜皆美麗動人，受人喜愛。
※櫻花祭典有機會因開花情況而有所改動，如欲參加請到官方網站留意最新資訊。
地址：弘前市大字下白銀町 1
交通：從JR東京站乘坐東北新幹線「隼」號約3小時20分鐘到新青森站，再轉乘JR奧羽本線約30分鐘到弘前站下車。
日本東北賞櫻勝地｜角館武家屋敷
來到位於秋田縣的角館武家屋敷，彷如走進「陸奧小京都」（陸奧指日本東北地區），一個充滿江戶時代城下町風貌的景點。有不少旅客都會在此租借和服，在這古色古鄉的街道上漫步，觀賞「垂枝櫻」。角館櫻花祭典將在4月20日至5月5日舉行，約有260棵櫻花同時盛開，形成了美麗的櫻花隧道。除了賞櫻之外，還可以到角館歷史村「青柳屋」中參觀角館最具代表性的武士住宅、彈藥武器庫房、解體新書紀念館等博物館，欣賞威風凜凜的日本刀和當地文化。除此之外，還有不少別具風格的餐廳及咖啡店，非常值得一去。角館的夜櫻也極具特色，加上日本傳統街景的襯托，景色充滿神秘感，令人嘆為觀止。
地址：秋田縣仙北市角館町表町~東勝樂丁
交通：從JR東京站乘坐秋田新幹線「小町」號約3小時到角館站，再徒步20 分鐘。