日本櫻花2024｜6大日本東北必去櫻花打卡景點 福島鶴城櫻花祭/觀音寺川櫻花隧道【內附JR PASS購買連結】

又來到櫻花季節！相信大家都買好機票，準備飛到日本賞櫻。以下為大家介紹6大日本東北必去櫻花打卡勝地，當中包括被喻為為「日本百選櫻花名所」之一的福島鶴城、觀音寺川櫻花隧道等等。即將去東京或東北地區的你，一定不能錯過！

前往日本東北地區旅行時，首選「JR EAST PASS (東北地區)」，費用為大人 30,000 日圓、兒童 15,000 日圓。持JR PASS可在連續5天內無限乘搭指定區域內的新幹線、特急列車的普通車指定席，「愉快列車」也可以自由乘搭。

JR EAST PASS (東北地區) 使用範圍一覽

鶴城

日本東北賞櫻勝地｜北上展勝地 位於岩手縣北上市的北上展勝地是東北地區的賞櫻名勝，在遼闊的公園中種植了超過 150 種不同品種，合共1萬棵的櫻花，當中以「染井吉野櫻」及「日本山櫻」最為出名。走到長達2公里的粉紅色櫻花隧道中，其景色仿如走進一個童話世界。不妨乘坐觀光馬車穿梭櫻花間，或走到較高的位置一覽整片的櫻花河，保證叫人大飽眼福。每年的櫻花祭典都會因應開花情況而在不同時間舉行，而今年則於4月上旬到下旬舉辦。透過日本傳統文化活動愜意欣賞櫻花之美，繼而配合夜間點燈活動，更是美如仙境。祭典期間更會有傳統的「鬼劍舞」技藝表演，表演者戴上鬼面具並揮動手中劍，以強勁有力的舞蹈展開劍舞，舞姿英武俊逸。 地址：岩手縣北上市立花 交通：從 JR 東京站乘坐東北新幹線「隼」號約 2 小時 30 分鐘，在北上站下車。 官方網站 JR EAST PASS（東北地區）購買連結

北上展勝地

日本東北賞櫻勝地｜觀音寺川 位於福島縣的觀音寺川的有一條長約 1 公里的櫻花隧道，兩岸種滿了「染井吉野櫻」及「垂枝櫻」，每逢春天時分就會形成一片如詩如畫的桃紅世界。沿著這條櫻花長廊可以走到指定重要文化財產「觀音寺本堂」，館內展示了室町時代的佛教文化等故事及重要資料。如果對歷史或文化有興趣的話，建議到寺廟內參拜，與藥師如來、十二神將等展示板拍照留念。在櫻花祭典期間，不僅白天可以賞櫻，夜晚也會舉行點燈活動，體驗櫻花日與夜的不同魅力。祭典期間還可參與不同的攤位活動，定必留下美好的回憶。 地址：福島縣耶麻郡豬苗代町川桁上川原 83 交通：從 JR 東京站乘坐東北新幹線山彥號(やまびこ)號約 1 小時 25 分鐘到郡山站，再轉乘磐越西線約38分鐘到川桁站下車。 JR EAST PASS（東北地區）購買連結