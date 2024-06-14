東瀛遊專機直航德島 一家大細遊日本四國必看攻略

暑假想一家大細遠離繁囂的城市，到人煙極少的天然絕景享受天倫之樂？四國無疑是首選之一，今年暑假東瀛遊特別安排專機直航德島，並推出一系列四國行程，小編為大家推薦以下必去景點︰



德島縣 - 大步危溪谷 乘船遊覽吉野川，可以近距離欣賞大步危，這座歷經兩億年地殼變動的岩壁，高聳在船兩側，與周圍山間翠綠相映成趣，猶如一幅栩栩如生的山水畫。 專機直航日本四國德島、全四國、高松、愛媛、高知、日本最後清流「四萬十川」、四國名城松山城吊車、秘景大步危溪谷遊船、〈高知廚房〉弘人市場6天之旅(旅行團編號︰JBEE06) 出發日期：8月2日 團費：$12,399起/每位

岡山縣 – 倉敷和風古典街 倉敷至今仍然保存著許多古色古香的白壁住宅和百年建築，讓人彷彿置身於江戶時代般濃厚的和風氣息。 直航大阪、專機德島返港、暢遊奈良、大阪、姬路、岡山、高松、 <日本三大名城>姬路城、倉敷和風古典街、奈良東大寺5天之旅(旅行團編號︰JBEK05) 出發日期：7月14日 團費：$7,999起/每位

兵庫縣 - 二次元之森 日本主題樂園豈只有環球影城、迪士尼樂園！位於淡路島公園的動漫主題樂園「二次元之森」，將日本著名動畫、漫畫的二次元世界搬到現實世界中，如火影忍者、蠟筆小新等。其中，「哥斯拉迎擊作戰」園區更是人氣爆棚，1:1等身模型神還原電影中高達120米的怪獸之王！ 直航鹿兒島、德島專機返港、暢遊宮崎、鹿兒島、霧島、志布志、大阪、四國、 世外桃源高千穗峽瀑布、日本環球影城(包1DAY PASS)、二次元之森「大戰哥斯拉」、動感海、陸、空7天之旅

(旅行團編號︰JBEG07) 出發日期：7月12日 團費：$12,399起/每位