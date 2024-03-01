每個月 遊歷世界之最

荷蘭庫肯霍夫花園Keukenhof將於3月21日至5月12日舉辦花展，為荷蘭最大花展，花園種有約800個不同品種鬱金香。數以百萬計的球莖花卉，預計花展初期，番紅花、水仙花、風信子和早期鬱金香會率先盛開，然後其他較大型的鬱金香品種陸續綻放。在展區Juliana / Tulpomania可謂展示創新技術的區域，利用創新和先進的培植技術，展現一些少見的荷蘭鬱金香品種和顏色。

意國世界遺產五漁村海邊小鎮

充滿文藝與浪漫氣息的意大利，擁有不少的古蹟景點，連普通的風景都美得像一幅畫。例如五漁村是意國海邊小鎮，由五個漁村（Riomaggiore、Manarola、Corniglia、Vernazza、Monterosso）組成的，因建在峭壁旁的彩色房子而成為非常熱門的打卡景點，沒有城市的繁囂，只有純樸的風土人情，是難得的一片樂土，也被列為世界遺產。村莊之間有步道連接，很多人都會安排到五漁村一日遊。