網上熱話｜內地女行麥理浩徑見7字極嬲 發文怒斥港人搞分裂 網民：今次駁唔到

內地女行麥理浩徑見7字極嬲 發文怒斥港人搞分裂 網民：今次駁唔到

不少人都鍾情行山，只因能夠呼吸新鮮空氣減壓之餘，又可以暫時遠離鬧市煩囂，享受大自然的美景與寧靜空間。不過，部分行山人士就可能忽視了山上的衛生環境，令山上充滿垃圾，影響其他市民。早前，有內地女生就在社交平台上發文，直指自己在行麥理浩徑時，竟驚見標示路段的路牌上寫有7隻大字，令她感到侮辱之餘，更怒斥港人搞分裂，引來大批網民熱議！

內地女行麥理浩徑 路牌見7字極嬲 自從疫情之後，不少人都愛上了行山，加上近排氣溫剛好，處於唔太凍又未算熱的天氣，吸引了大批市民到山上走走，做運動之餘又能夠放鬆身心。不過，有內地女網民早前在行麥理浩徑時，不但未能放鬆心情，更因1事而越行越嬲！事主在社交平台上發文，直指自己在行到麥理浩徑第六段時，驚見標示路段的路牌上竟被人用黑色筆寫上「大陸人滾回大陸」7隻大字，令她極度憤怒，坦言自己「好不爽」。

發文怒斥港人搞分裂 現況卻滿佈垃圾 事主事後將其看到的路牌上傳至網上，並表示自己十分生氣，怒斥「真的應該滾出中國的是這些搞分裂的渣吧」，又揚言港人專門寫上內地人「亂丟垃圾和隨地吐痰」，呼籲眾人「希望我們一起有則改之 無則加勉」、「共同維護美麗的戶外環境」。雖然事主對這些指控感到不忿，但根據早前行山友的照片，可見麥理浩徑的確充滿垃圾，更有網民指大部分垃圾上寫有簡體字，疑是由內地遊客留下。