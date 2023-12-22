走進喜馬拉雅山下迷人的「香格里拉」 不丹5天深度遊

喜馬拉雅山腳下的「不丹」，被譽為「世界最幸福的國度」。這個坐落在印度和西藏之間的，與世無爭的淨土，以往總有些神秘、有些遙不可及，但現在跟隨永安旅遊，就可以從多角度親身感受不丹人的純真，不止體驗當地獨特的衣著文化、親嘗當地風味菜餚，還可以近距離接觸眾多的舉世聞名的宗教建築。

不丹位於中國西藏與印度之間喜馬拉雅山脈東段的內陸國，過去與世隔絕，是世上最封閉和偏遠的國家之一。直到1974年，不丹才正式對外開放，是次永安不丹5天深度遊，將到訪世界十大寺廟之一「虎穴寺」，拜訪這座建於山崖之上的奇特建築。團友可親身體驗試穿不丹傳統國服及製作獨一無二的個人頭像郵票。又安排前往參觀不丹最華麗、最浪漫的寺廟「普納卡宗」，內裡的裝潢保證令人嘆為觀止。 資訊：

旅行團編號：LIBIB05RL/XL

團費：每人19,999港元起

出發時間：2024年2月9日、2024年2月14日

查詢：2928 8882