走進喜馬拉雅山下迷人的「香格里拉」 不丹5天深度遊

喜馬拉雅山腳下的「不丹」，被譽為「世界最幸福的國度」。這個坐落在印度和西藏之間的，與世無爭的淨土，以往總有些神秘、有些遙不可及，但現在跟隨永安旅遊，就可以從多角度親身感受不丹人的純真，不止體驗當地獨特的衣著文化、親嘗當地風味菜餚，還可以近距離接觸眾多的舉世聞名的宗教建築。
不丹位於中國西藏與印度之間喜馬拉雅山脈東段的內陸國，過去與世隔絕，是世上最封閉和偏遠的國家之一。直到1974年，不丹才正式對外開放，是次永安不丹5天深度遊，將到訪世界十大寺廟之一「虎穴寺」，拜訪這座建於山崖之上的奇特建築。團友可親身體驗試穿不丹傳統國服及製作獨一無二的個人頭像郵票。又安排前往參觀不丹最華麗、最浪漫的寺廟「普納卡宗」，內裡的裝潢保證令人嘆為觀止。
資訊：
旅行團編號：LIBIB05RL/XL
團費：每人19,999港元起
出發時間：2024年2月9日、2024年2月14日
查詢：2928 8882
同場加映 獨家呈獻
歌詩達郵輪玩轉沖繩
歌詩達郵輪的莎倫娜號於2023年全新裝修，增添許多嶄新玩樂元素，它以眾神傳說作為主題，將船上各處融入極具羅馬風情的細節，讓乘客彷彿走進古羅馬眾神的文化樂園，是一艘充滿意式復古海上風情的代表性郵輪。而永安「歌詩達郵輪~莎倫娜號 日本(沖繩、宮古島) 6天船票」為香港往返，將有兩天到訪日本沖繩那霸港與宮古島，全程充裕時間遊走景點、品嘗海鮮美食與購物，連同船上豐富節目，保證玩得盡興！
資訊：
旅行團編號：RAHCS06Q
團費：每人3,699港元起
出發時間：2024年2月17日
查詢：2928 8882