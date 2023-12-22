開箱福岡全新溫泉酒店「宮若虎の湯」 全客房設獨立溫泉 最平$850一晚！

新一年將至，相信不少港人都會選擇趁新年出國行個大運，而日本絕對是首選地方！今次記者帶大家開箱福岡新開幕的溫泉酒店—宮若虎の湯，全部客房都設有獨立溫泉，每晚最平人均只需850港元起！

鳴謝：福岡縣香港事務所

採訪、攝影：Kristy

宮若虎の湯位於福岡縣宮若市，由博多站前往需要約一個多小時。酒店於2021年開幕，附近有多個高爾夫球場，因此吸引不少當地人打完球再到此「一泊二食」。記者入住當天亦看到有不少韓國旅客，人氣相當高。

酒店一共有44間房，分為8種不同房型，包括單人、雙人、3人及4人房，最多可容納5人，無論是情侶、朋友或家庭遊都非常適合。大堂提供免費入住用品，如牙刷、牙膏、茶包、咖啡drip bag等，更有護膚品可以領取。

旁邊亦有多部自動販賣機，以及售賣福岡特產的小商店，如蜜桔汁、蔥油、宮若米及檸檬等應有盡有，買來當手信亦不錯。