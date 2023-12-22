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旅遊
2023-12-22 04:29:44
日報

開箱福岡全新溫泉酒店「宮若虎の湯」 全客房設獨立溫泉 最平$850一晚！

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福岡 宮若虎の湯

宮若虎の湯於2021年開幕。

新一年將至，相信不少港人都會選擇趁新年出國行個大運，而日本絕對是首選地方！今次記者帶大家開箱福岡新開幕的溫泉酒店—宮若虎の湯，全部客房都設有獨立溫泉，每晚最平人均只需850港元起！

鳴謝：福岡縣香港事務所
採訪、攝影：Kristy

宮若虎の湯位於福岡縣宮若市，由博多站前往需要約一個多小時。酒店於2021年開幕，附近有多個高爾夫球場，因此吸引不少當地人打完球再到此「一泊二食」。記者入住當天亦看到有不少韓國旅客，人氣相當高。

酒店一共有44間房，分為8種不同房型，包括單人、雙人、3人及4人房，最多可容納5人，無論是情侶、朋友或家庭遊都非常適合。大堂提供免費入住用品，如牙刷、牙膏、茶包、咖啡drip bag等，更有護膚品可以領取。

旁邊亦有多部自動販賣機，以及售賣福岡特產的小商店，如蜜桔汁、蔥油、宮若米及檸檬等應有盡有，買來當手信亦不錯。

宮若虎の湯

酒店大堂旁邊的商店售賣福岡特產，在酒店已經可以買到手信。

今次記者入住的是和洋式三人客房，最多可容納三名成人和一名小童。客廳空間充足，放有小桌子及沙發，旁邊就有三張大床。除了提供免費支裝水外，雪櫃更有入住人數相對應的啤酒、綠茶及和菓子，全部都是免費領取；洗手間亦有POLA卸妝、洗面及護膚品，非常貼心。

而最大賣點當然是每間房都配備獨立溫泉。採用源泉流動水，每天會排空浴缸的水，在清掃浴缸後再更換新的溫泉水，保證衛生。溫泉水質為單純弱放射能泉，對輕度高血壓、糖尿病、類風濕等都非常有幫助。不過獨立溫泉的尺寸不大，最多只可容納單人浸泡。

宮若虎の湯

客房空間非常大，備有浴衣。

宮若虎の湯

更提供免費的啤酒、綠茶及和菓子。

宮若虎の湯

每間房都配備獨立溫泉及POLA的護膚品。

入住可以選擇「一泊二食」方案，均為自助餐形式：早餐提供日式及西式，必食即叫即製梳乎厘班戟，味道媲美專門店。大家亦可以自行添加不同水果及果醬。至於晚餐則提供不同炸物、刺身、和牛、串燒等，更可以自製九州拉麵，提供麵條、叉燒及不同配菜。甜品方面有超濃厚牛乳雪糕，以阿部牧場的牛奶製成，奶味濃郁；另有小朋友最愛的棉花糖機。

宮若虎の湯

餐廳提供自助早及晚餐。

宮若虎の湯

大家更可以自製九州拉麵。

以雙人床客房為例，最平每人15,350日圓起，即約850港元，能夠享用獨立溫泉及自助早晚餐，可說是物超所值。將會去福岡的你，不妨考慮一下！

地址：644-2 Otono, Miyawaka, Fukuoka 822-0131, Japan
預訂網站：宮若虎の湯 - みやわかとらのゆ -

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