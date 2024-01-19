首爾入門級滑雪行程推介 海雲渡假村High One滑雪5天團

滑雪季又開始了！韓國雪場規模大，而且費用上遠比日本低廉，所以不少滑雪新手都會選擇韓國作滑雪初體驗之地。要數韓國整體面積最大的滑雪場，非海雲渡假村High One滑雪渡假村莫屬！

High One滑雪場總共設有18條滑雪道，有專業級，亦都有初學級，不論是滑雪高手抑或初哥，都總有一條適合的滑雪道，即使小朋友同行都完全沒有問題！為了令大家全程享受滑雪的樂趣，行程特別安排入住3晚滑雪度假村，一走出去便是滑雪場，絕對是真正的Ski in Ski out，更包含3天Ski Pass 及租用滑雪用具，隨時隨地歡迎大家瘋狂滑雪！