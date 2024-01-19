首爾入門級滑雪行程推介 海雲渡假村High One滑雪5天團

滑雪季又開始了！韓國雪場規模大，而且費用上遠比日本低廉，所以不少滑雪新手都會選擇韓國作滑雪初體驗之地。要數韓國整體面積最大的滑雪場，非海雲渡假村High One滑雪渡假村莫屬！
High One滑雪場總共設有18條滑雪道，有專業級，亦都有初學級，不論是滑雪高手抑或初哥，都總有一條適合的滑雪道，即使小朋友同行都完全沒有問題！為了令大家全程享受滑雪的樂趣，行程特別安排入住3晚滑雪度假村，一走出去便是滑雪場，絕對是真正的Ski in Ski out，更包含3天Ski Pass 及租用滑雪用具，隨時隨地歡迎大家瘋狂滑雪！
至於住宿方面，High One5天滑雪團特意安排可供四人入住的公寓式別墅式，兩房一廳單位，單位更設有超大露台，三五知己或一家大細晚上可以一起吃火鍋促膝詳談，如果配有下雪為背景必定會倍感難忘！
去得首爾當然要走訪多個市區內景點及品嚐當地美食！因此，行程十分貼心地為大家第4晚安排首爾市內餐廳、第5日更可享有自助午餐，最後當然要盡情瘋狂Shopping！
海雲渡假村High One滑雪五天團 (家庭式單位)
旅行團編號︰HMOA-05
出發日期：1月至3月
‧ 連續三晚滑雪場(四人一戶)
‧雙板滑雪用具Ski或單板滑雪用具Snowboard用具，任擇其一
‧兩日半登山纜車證
‧滑雪時間全程最多三天
‧第四晚住宿首爾市內酒店
‧適合任何初、中、高手各類人士
查詢電話：2301 2313