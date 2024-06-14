香港國際旅遊展2024正式開鑼！約500個參展商 3大參展看點 先睹為快

想一站式搜羅最潮、最筍、最齊全的旅遊資訊，就千萬不要錯過香港國際旅遊展(ITE)2024！作為旅遊業界年度矚目盛事，今屆ITE一共匯聚了來自60多個國家或地區，一共約500家參展商參加，當中包括各國家及地區的觀光局、旅行社、各大航空公司等，不但為旅遊業界提供難能可貴的交流平台，更為大家提供最新的旅遊資訊，甚至旅遊展獨家優惠！小編為大家整理3大看點，率先帶大家先睹為快！

台灣館

19場最新台灣旅遊資訊分享會 台灣作為大家最愛的快閃地，西門町、九份、淡水等地相信大家都已經相當熟悉。但各位「台灣達人」又是否熟悉台灣生態、山水、咖啡特色等另一面呢？今年臺灣觀光協會香港辦事處將會為大家帶來19場最新台灣旅遊資訊分享會，邀請多位旅遊/親子KOL，包括專業天文生態攝影師Mew Chu、親子KOL EQ Mama 、山海旅遊KOL Aki Wong、「台灣跟我玩」主理人阿茵、美食KOL Y小編 、《早安，島嶼》作者今日大吉，分享台灣親子、美食、台灣海島、攝影等不同主題最新旅遊資訊，更有旅遊優惠送給大家！ 地點：香港會議展覽中心Hall 1展廳 (Q101展位)

韓國館

免費體驗個人色彩診斷+

人生四格照片 不少到韓國旅行都會專誠預約個人色彩診斷，找出與自己的「命定顏色」！韓國觀光公社香港支社不但將整個大熱個人色彩診斷服務以及韓式四格相等活動搬到ITE，費用更全免！除此之外，亦會介紹韓國6大重點觀光城市和國立公園，為大家提供最新遊韓資訊及現場旅遊諮詢，各大航空公司更會提供超「抵」優惠！ 地點：香港會議展覽中心Hall 1展廳 (R101展位)

熊本縣

香港事務所

大派精美禮品 要數代表日本的吉祥物，熊本熊可謂最「紅」代表之一。熊本縣香港事務所今年繼續在ITE參展，為大家介紹熊本的最新旅遊資訊，更會大派精美小禮品。 地點：香港會議展覽中心Hall 1展廳 (W113展位)