CP值完勝！土耳其、台灣超值抵玩 目睹世界文化遺產奇景 感受大自然鬼斧神工

誰說去歐洲一定要預備過萬的預算！食玩假期以實例告訴大家，一萬元有找都可以玩盡土耳其，預算有限但一樣可以有無限體驗！覺得長途機程過於辛苦？短途機程一樣有選擇，食玩假期帶大家只用2小時機程遠離繁忙的香港生活，走進寫意台灣生活。

土耳其9天深度遊

土耳其橫跨歐洲及亞洲兩個國家，在文化上及結合歐亞兩地，不論歷史遺跡、夢幻熱氣球、自然景觀、香醇迷人的土耳其咖啡等，都相當值得一訪。在9天行程中，大家會到訪土耳其最大城市—伊斯坦堡，暢遊天然形成的「奇石林」、「仙境煙窗」、地下城市及石中教堂，以及古希臘神話名城特洛伊，緬懷「木馬屠城記」驚世故事。

期間，大家將親眼目睹《世界文化遺產》棉花堡的奇景，棉花堡之溫泉水不斷從地底湧出，泉水在富有碳酸鹽礦物的梯田流動，經過長年累月石灰質聚結而形成棉花狀之岩石層層疊疊，構成自然壯觀之岩石群和水池。