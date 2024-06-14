CP值完勝！土耳其、台灣超值抵玩 目睹世界文化遺產奇景 感受大自然鬼斧神工

誰說去歐洲一定要預備過萬的預算！食玩假期以實例告訴大家，一萬元有找都可以玩盡土耳其，預算有限但一樣可以有無限體驗！覺得長途機程過於辛苦？短途機程一樣有選擇，食玩假期帶大家只用2小時機程遠離繁忙的香港生活，走進寫意台灣生活。
土耳其9天深度遊
土耳其橫跨歐洲及亞洲兩個國家，在文化上及結合歐亞兩地，不論歷史遺跡、夢幻熱氣球、自然景觀、香醇迷人的土耳其咖啡等，都相當值得一訪。在9天行程中，大家會到訪土耳其最大城市—伊斯坦堡，暢遊天然形成的「奇石林」、「仙境煙窗」、地下城市及石中教堂，以及古希臘神話名城特洛伊，緬懷「木馬屠城記」驚世故事。
期間，大家將親眼目睹《世界文化遺產》棉花堡的奇景，棉花堡之溫泉水不斷從地底湧出，泉水在富有碳酸鹽礦物的梯田流動，經過長年累月石灰質聚結而形成棉花狀之岩石層層疊疊，構成自然壯觀之岩石群和水池。
土耳其伊斯坦堡卡歷奇古薩達斯加柏都斯亞卡拉9天優惠團(旅行團編號︰ITTS-9D)
出發日期：7月9、19、26日，8月2、9、16、19、23、30日
團費：$8,999起/每位
台灣7天環島遊 全面發掘台灣另一面
台灣除了大家最熟悉的景點之外，還有很多新奇好玩的地方！在7天行程中，大家將會由嘉義玩到台北，當中包括︰阿里山森林遊樂區體驗阿里山森林小火車等。
其中，井仔腳瓦盤鹽田是北門的第一座鹽田，也是現存最古老的瓦盤鹽田遺址。原為清領時期的瀨東鹽場，1818年遷此至今未再移位，而且清一色為瓦盤鹽田，呈現出馬賽克拼貼般的美麗藝術，後因人工成本過高的原因，於2002年結束了長達338年的曬鹽業，使原來遍布此處的鹽田荒廢了一段時間。後來為延續鹽業文化而將鹽場復育，現已成為台南濱海最具特色的景點。
台灣環島遊走7天團(旅行團編號︰TWTK-7D)
出發日期：7月7、21日，8月18、25日
團費：$3,999起/每位
食玩假期
查詢︰3721 3211、網址