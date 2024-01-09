HK Express送超過19,000張$0來回機票 東京、大阪、福岡、布吉、首爾等13個航點(更新)

HK Express今日(9/1)宣布，將送出逾19,000張由香港國際機場贊助的免費$0來回機票，而且今次$0機票活動主要給居住香港人，大家記得mark定日子啦及留意日本、韓國、泰國在內的13個航點！

HK Express 送超過 19,000 套 $0 來回機票

HK Express將會送出超過 19,000 張由香港國際機場贊助免費$0來回機票，賞你飛多個熱門航點，而形式將會是「先到先得」。不過值得留意的是，今次活動並不適用於香港快運嘅手機應用程式，換言之要開電腦搶！