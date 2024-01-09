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旅遊
2024-01-09 18:38:53

HK Express送超過19,000張$0來回機票 東京、大阪、福岡、布吉、首爾等13個航點(更新)

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HK Express再送超過19,000張$0來回機票 東京、大阪、福岡、布吉、首爾等13個航點

HK Express再送超過19,000張$0來回機票 東京、大阪、福岡、布吉、首爾等13個航點

HK Express今日(9/1)宣布，將送出逾19,000張由香港國際機場贊助的免費$0來回機票，而且今次$0機票活動主要給居住香港人，大家記得mark定日子啦及留意日本、韓國、泰國在內的13個航點！

$0機票｜HK Express再送超過19,000張$0來回機票 開搶日期及方法/多個熱門航點

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HK Express送超過 19,000$0來回機票

HK Express將會送出超過 19,000 張由香港國際機場贊助免費$0來回機票，賞你飛多個熱門航點，而形式將會是「先到先得」。不過值得留意的是，今次活動並不適用於香港快運嘅手機應用程式，換言之要開電腦搶！

HK Express再送超過19,000張$0來回機票 開搶日期及方法/多個熱門航點

HK Express再送超過19,000張$0來回機票 開搶日期及方法/多個熱門航點

19,000$0免費來回機票將於明日(110)開搶，現時只要在HK Express指定帖文互動HK Express下午6點提早公開「賞你飛」活動所有航點及更多活動資訊。包括東京、大阪、福岡、布吉、首爾等13個航點。旅遊日期由2024年1月15日至7月11日。

  • 東京（成田）（NRT）
  • 東京（羽田（HND）
  • 大阪（關西）（KIX）
  • 福岡（FUK）
  • 名古屋（NGO）
  • 沖繩（OKA）
  • 高松（TAK）
  • 鹿兒島（KOJ）
  • 首爾（仁川）（ICN）
  • 釜山（PUS）
  • 濟州（CJU）
  • 曼谷（蘇凡納布米）（BKK）
  • 布吉（HKT）
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