日常保健｜常對電話眼易攰！5個日常護眼妙招 遠離眼乾、雙目無神！

無論是上班族或學生，每天都有機會長時間接觸電子產品，而電子產品所產生的藍光對眼睛會造成一定的損害，令到近視、散光、老花等眼睛問題越來越嚴重。以下就教大家5個日常護眼妙招，從日常改善開始習慣遠離眼乾、雙目無神等眼睛問題。

護眼妙招｜保持正確姿勢 無論在使用電話或工作、學習的時候，如果想保護眼睛的話，不但需要保持正確的姿勢，不要駝背或塌腰，還要與屏幕保持一定的距離，以免因距離過近而造成近視。由於昏暗環境容易令人不自覺地拉近距離或繃緊使用眼部肌肉，因此需要在光線充足的環境下使用電話或看書，防止因光線不足而造成對眼睛的傷害。

護眼妙招｜設定使用時間時限 經常使用電子產品容易因其所產生的藍光而影響視力，因此建議使用電子產品時，最好設定使用時限。建議可以使用「20-20-20」的法則，每隔20分鐘便遠眺20cm至少20秒，這樣便可以減少藍光對眼睛的傷害。

護眼妙招｜熱敷眼睛 不少人都會因為使用眼睛過度而令雙眼疲累，可以用熱毛巾或眼罩進行熱敷眼睛，其溫度建議保持在40℃左右，每天2-3次，每次10分鍾便可以幫助緩解眼睛疲勞，舒緩雙眼不適。

護眼妙招｜遵從指引使用眼藥水 有些人會因為長期使用電子產品，而導致眼睛乾澀的狀況，因而使用眼藥水來舒緩相關症狀。但其實眼藥水不宜使用太多，頻繁使用有機會造成依賴，妨礙眼睛的淚水製造功能，因此建議遵從指引使用，以免造成反效果。