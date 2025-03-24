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生活
2025-03-24 10:00:00

日常養生｜盤點5款養生蘋果水教學 養顏、健脾、潤肺、對抗疲勞等多種功效

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日常養生｜盤點5款養生蘋果水教學 養顏、健脾、潤肺、對抗疲勞等多種功效

日常養生｜盤點5款養生蘋果水教學 養顏、健脾、潤肺、對抗疲勞等多種功效

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蘋果被稱為「果中之王」，不但味甘及性質溫和，而且還有健脾開胃、潤肺止咳、生津止渴、補血安神等多重的功效，特別適合配搭各種中藥食材製成功效不同的蘋果水飲用。以下就盤點5款養生蘋果水的教學，實行「一日一蘋果，醫生遠離你」！

養生蘋果水｜蘋果養顏水

不少人都有熬夜的習慣，除了在短期內看起來沒精神，長期還會令臉色變得蠟黃暗沉，加速樣貌的衰老速度。如果想在日常改善相關問題，可以用具有抗衰老成分的玫瑰花作食材，連同蘋果製作養顏水，改善皮膚暗啞問題。

食材：

蘋果 1個／乾玫瑰花 適量

紅棗 5個／枸杞 適量

做法：

1.蘋果連皮切粒備用。

2.將去核的紅棗、玫瑰花及蘋果放入養生壺中。

3.加入適量清水煮20分鐘左右，最後加入枸杞即可。

蘋果具有豐富的營養價值。 通常熬夜容易令皮膚變得蠟黃，建議飲用以蘋果和玫瑰熬煮的蘋果養顏水改善狀況。 定期飲用及改善熬夜習慣的話，皮膚便能回復正常的光澤。

養生蘋果水｜蘋果健脾水

不良的生活習慣如睡眠不足、飲食不定時等容易造成脾胃虛弱的問題，而黃芪就具有補氣健脾的作用，不但有效對抗疲勞，還可治療脾胃虛弱，改善腸胃及睡眠問題，再加入清心降燥的麥冬製成蘋果健脾水，便可有效健脾益血、散寒潤肺。

食材：

蘋果 1個／黃芪5g

麥冬5g／薑片 3片

紅棗 5個／枸杞 適量

做法：

1.先將蘋果連皮切粒及紅棗去核備用。

2.將枸杞除外的食材放入養生壺中，加入適量清水煮20分鐘左右，最後再加入枸杞即可。

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加入黃芪的蘋果健脾水有效補氣健脾。 切記加入麥冬以防熱氣。 蘋果可以隨心切成不同形狀。

養生蘋果水｜蘋果潤肺水

港人經常出入冷氣地方，容易令喉嚨出現乾燥、咳嗽等不適，而雪耳本身就具有滋陰潤肺的功效，再加入含有豐富維他命的蘋果、健脾養胃的紅棗和滋補肝臟的枸杞，整體的滋潤功效便昇華，有效生津潤肺、止咳潤喉，特別適合經常乾咳或喉嚨不適的人士飲用。

食材：

蘋果 1個／雪耳 1塊

紅棗 5個／枸杞 適量

做法：

1.先將乾雪耳加水浸泡1小時，吸飽水分脹大後剪去蒂部備用。

2.蘋果連皮切粒及紅棗去核備用。

3.在鍋中加入適量清水，放入雪耳熬煮約30分鐘至煮出膠。

4.再加入準備好的蘋果和紅棗熬煮20分鐘。

5. 最後加入枸杞即可。

雪耳需要預先浸泡。 同時需要預先放入雪耳熬煮至煮出膠。 蘋果銀耳水的質感比較濃稠，有效生津潤肺。

養生蘋果水｜蘋果四神水

香港天氣一般較為潮濕，使人容易出現疲倦乏力、食慾不振等問題，而中藥的「四神」即淮山、芡實、蓮子和茯苓，具有利尿利濕、強健脾胃、養心安神的作用，有效祛除濕氣及促進消化，對濕氣重、脾胃虛弱及容易消化不良的人士特別有效。

食材：

蘋果 1個／淮山10g

茯苓10g／芡實10g／蓮子10g

做法：

1.先將蘋果連皮切粒備用。

2. 將所有食材放入養生壺中，加入適量清水煮20分鐘左右即可。

「四神」即淮山、芡實、蓮子和茯苓，具有利尿祛濕的作用。 「四神」配搭蘋果煮成養生湯水飲用有效祛濕之外，味道亦比較容易入口。 蘋果切成片狀較為容易入味。

養生蘋果水｜蘋果去油水

如果平日經常進食油膩食物，容易出現消化不良、胃氣胃脹等問題，而陳皮具有行氣止痛、健脾養胃的作用，有效改善脾胃氣滯、胃脹及胃痛等不適，再加入具有促進消化作用及降血壓、降血脂的山楂製成蘋果水，便可有效去除油膩感及促進消化，對減肥亦有一定幫助。

食材：

蘋果 1個／陳皮 1片

紅棗 3粒／山楂6片

做法：

1.先將蘋果連皮切粒及紅棗去核備用。

2.將所有食材放入養生壺中，加入適量清水煮30分鐘左右即可。

只需要簡單的食材就有去油的功效。 除了使用養生煲外，亦可以直接用茶煲熬煮。 需要長時間飲用才看到效果。

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