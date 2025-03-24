日常養生｜盤點5款養生蘋果水教學 養顏、健脾、潤肺、對抗疲勞等多種功效

蘋果被稱為「果中之王」，不但味甘及性質溫和，而且還有健脾開胃、潤肺止咳、生津止渴、補血安神等多重的功效，特別適合配搭各種中藥食材製成功效不同的蘋果水飲用。以下就盤點5款養生蘋果水的教學，實行「一日一蘋果，醫生遠離你」！

養生蘋果水｜蘋果養顏水

不少人都有熬夜的習慣，除了在短期內看起來沒精神，長期還會令臉色變得蠟黃暗沉，加速樣貌的衰老速度。如果想在日常改善相關問題，可以用具有抗衰老成分的玫瑰花作食材，連同蘋果製作養顏水，改善皮膚暗啞問題。

食材：

蘋果 1個／乾玫瑰花 適量

紅棗 5個／枸杞 適量

做法：

1.蘋果連皮切粒備用。

2.將去核的紅棗、玫瑰花及蘋果放入養生壺中。

3.加入適量清水煮20分鐘左右，最後加入枸杞即可。