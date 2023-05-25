日本人點睇港產片? Jun Oson個人作品展《形形色色》＠海港城 埋嚟睇Pop Art風《英雄本色》／《回魂夜》／《花樣年華》／李小龍／凌凌漆／賭神

90年代的經典港產片不單是一齣齣深入香港人心的電影，同時定義了世界各地對於香港的印象，成為重要的文化象徵。當年在電影的鎂光燈下，香港與五光十色、充滿活力和繁華大都會畫上等號，令人嚮往又充滿好奇，連日本現代藝術家Jun Oson也向其致敬一番，今日起於海港城美術館舉行全新個人作品展《形形色色》，表達對這城市的著迷和遐想。展覽由藝術策展團隊WAY by Way of Difference策劃，15幅畫作以經典電影場面和夜香港風貌為題，而電影部分取材自90年代經典動作和喜劇港產片，包括《花樣年華》、《英雄本色》和《回魂夜》，帶大家重溫港產片的黃金時代，還有李小龍、周星馳飾演的「阿漆」及賭神發哥都以Pop Art漫畫畫風重現；另一部分則以香港繁華的霓虹夜景為主，展現出Oson對這城市的獨特視角。

Jun Oson 個人作品展│ 從未訪港 因港產片愛上香港

儘管以前從未親身到訪香港，Jun Oson 卻對這城市有深刻的「不夜城」印象，全因他十分喜歡在日本的電視上觀賞經典的港產片，他希望藉由畫作重新演繹及回味經典電影，同時表現出他對香港多姿多彩的印象，電影中燈火璀璨的繁華夜景和絡繹不絕的人潮，即使是意想不到的人和事都有機會發生在這國際大都會，令人看見越夜越美麗的香港。而《形形色色》（MOTLEY）一字就瞬間浮現在腦海中，成為今次畫展的標題。