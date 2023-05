日本人點睇港產片? Jun Oson個人作品展《形形色色》＠海港城 埋嚟睇Pop Art風《英雄本色》／《回魂夜》／《花樣年華》／李小龍／凌凌漆／賭神

90年代的經典港產片不單是一齣齣深入香港人心的電影,同時定義了世界各地對於香港的印象,成為重要的文化象徵。當年在電影的鎂光燈下,香港與五光十色、充滿活力和繁華大都會畫上等號,令人嚮往又充滿好奇,連日本現代藝術家Jun Oson也向其致敬一番,今日起於海港城美術館舉行全新個人作品展《形形色色》,表達對這城市的著迷和遐想。展覽由藝術策展團隊WAY by Way of Difference策劃,15幅畫作以經典電影場面和夜香港風貌為題,而電影部分取材自90年代經典動作和喜劇港產片,包括《花樣年華》、《英雄本色》和《回魂夜》,帶大家重溫港產片的黃金時代,還有李小龍、周星馳飾演的「阿漆」及賭神發哥都以Pop Art漫畫畫風重現;另一部分則以香港繁華的霓虹夜景為主,展現出Oson對這城市的獨特視角。

Jun Oson 個人作品展│ 從未訪港 因港產片愛上香港

儘管以前從未親身到訪香港,Jun Oson 卻對這城市有深刻的「不夜城」印象,全因他十分喜歡在日本的電視上觀賞經典的港產片,他希望藉由畫作重新演繹及回味經典電影,同時表現出他對香港多姿多彩的印象,電影中燈火璀璨的繁華夜景和絡繹不絕的人潮,即使是意想不到的人和事都有機會發生在這國際大都會,令人看見越夜越美麗的香港。而《形形色色》(MOTLEY)一字就瞬間浮現在腦海中,成為今次畫展的標題。