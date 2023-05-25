日本人點睇港產片? Jun Oson個人作品展《形形色色》＠海港城 埋嚟睇Pop Art風《英雄本色》／《回魂夜》／《花樣年華》／李小龍／凌凌漆／賭神

90年代的經典港產片不單是一齣齣深入香港人心的電影，同時定義了世界各地對於香港的印象，成為重要的文化象徵。當年在電影的鎂光燈下，香港與五光十色、充滿活力和繁華大都會畫上等號，令人嚮往又充滿好奇，連日本現代藝術家Jun Oson也向其致敬一番，今日起於海港城美術館舉行全新個人作品展《形形色色》，表達對這城市的著迷和遐想。展覽由藝術策展團隊WAY by Way of Difference策劃，15幅畫作以經典電影場面和夜香港風貌為題，而電影部分取材自90年代經典動作和喜劇港產片，包括《花樣年華》、《英雄本色》和《回魂夜》，帶大家重溫港產片的黃金時代，還有李小龍、周星馳飾演的「阿漆」及賭神發哥都以Pop Art漫畫畫風重現；另一部分則以香港繁華的霓虹夜景為主，展現出Oson對這城市的獨特視角。
Jun Oson個人作品展│從未訪港 因港產片愛上香港
儘管以前從未親身到訪香港，Jun Oson 卻對這城市有深刻的「不夜城」印象，全因他十分喜歡在日本的電視上觀賞經典的港產片，他希望藉由畫作重新演繹及回味經典電影，同時表現出他對香港多姿多彩的印象，電影中燈火璀璨的繁華夜景和絡繹不絕的人潮，即使是意想不到的人和事都有機會發生在這國際大都會，令人看見越夜越美麗的香港。而《形形色色》（MOTLEY）一字就瞬間浮現在腦海中，成為今次畫展的標題。
Jun Oson個人作品展│花生形臉融入經典角色
Jun Oson 一直以來都積極推廣「多元文化社會」，他的畫作中的人物都有著各種膚色，甚至超越物種，讓怪獸、機械人、骷髏人混入場景之中。獨特的Pop Art和漫畫風格在作品中更是鮮明可見，他將所有角色都變成獨特的圓碌碌「花生形臉」，再加入搶眼的顏色，以充滿幽默感的現代藝術方式重塑對舊香港的懷舊作品。他更刻意捨棄角色的表情，讓觀眾有更多解讀作品的空間。獨特的藝術視野和別樹一格的藝術元素，為他的作品增添了豐富性及更有特色。
Jun Oson 個人作品展《形形色色》＠海港城
日期：2023年5月25日至6月18日
時間：上午11時至下午9時
地點：海港城美術館 (海港城海洋中心二階207號舖)
查詢： 2118 8666 / www.harbourcity.com.hk
關於Jun Oson
Instagram: @Junoson (https://www.instagram.com/junoson/)