日本地震｜香港$12店賣防災用品 網民推薦1產品「必入」 附紅十字會「逃生包」攻略

日本漫畫家竜樹諒在《我所看到的未來》中，預言日本將於2025年7月發生大地震，隨著日子愈來愈近，不少網民都開始擔心，更開設Facebook群組討論避難方案。最近有網民分享，日本12蚊家品店Daiso，亦開始發售防災物品，包括旅行一次性毛巾、簡易廁所、金屬哨子等。本文亦會分享香港紅十字會的逃生包，大家不妨參考一下！

網上愈來愈多有關日本7月大地震的討論，有港台網民擔心受波及，在Facebook開設「日本預言：我所看見的未來🔥（地震+海嘯+天災+🌋火災+⚠️防災消息關注）🔥」群組，討論避難方案及心得。最近一名群組成員就在關注組內發文，指香港$12家品店Daiso的天盛分店，也開始售賣防災用品，包括旅行一次性毛巾、簡易廁所、急救毯及金屬哨子等。其中簡易廁所被網民形容為「必入」，而且「行山、露營或長途車都可以用」。急救氈以輕身為主打，可保溫、防水及防風；而嘔吐物處理劑可以凝固嘔吐物，先在嘔吐物上倒上凝固劑，凝固後即可用膠袋綁起，丟入垃圾桶，長途車都可用得到。另有網民提醒，災難有可能引發斷電，因此手搖電筒及收音機亦非常重要。

紅十字會分享輕便「逃生包」 2022年新界西北大規模停電時，香港紅十字會亦分享過輕便「逃生包」，以備不時之需，當中包括「逃生三寶」：即身分證副本、電話、鎖匙 ，另外亦應放入少量金錢(及八達通)、電筒、毛巾、迷你急救包、後備眼鏡、水及乾糧；「逃生包」亦可根據個人需要調整，例如有長期病患人士可放藥物、有小朋友的家庭就應放玩具等。 除了逃生包外，如果遇上停電的緊急狀況，亦應該留意以下要點： • 萬一遇上停電情況，可能導致停水，因此屋企要準備足夠食水 • 將後備電源或充電器預先充好電，亦可預備小型電風扇 • 即使恢復供電，電壓可能仍然唔穩定，應暫時避免使用電量大的電器，並檢查雪櫃內的食物有沒有變壞 • 預備大約3日乾糧及不易變壞的食物，有需要時可應急 • 如果在天氣炎熱下停電，最好找空氣流通的位置停留，留意身體狀況及多飲水 • 下載香港紅十字會備災流動應用程式，了解附近臨時庇護中心位置