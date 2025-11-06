位於愛知縣犬山市的明法村，佔地約100萬平方米，收集以明治時期起值得保育的建築為主題的戶外博物館，園內的60多座建築均是由世界各地搬遷而來的明治時期真跡，其中有11座更被指定為日本國家重要文化財。園內有齊學校、教堂、監獄、銀行和劇院等等，不少日本著名的劇集更在這裡取景拍攝。遊客可以走入曾接待瑪麗蓮夢露等名人的東京帝國酒店、著名作家夏目漱石的故居、明治五大監獄之一的金澤監獄，親身體驗住進單人牢房。除了參觀不同建築外，遊客亦能乘坐已退休的京都市電和日本最古老的SL蒸氣火車，遊歷整個園區。來到這裡，最具人氣的就是租借服裝大變身，身穿明治時期的洋裝或明治時期興起的日本和服「袴」，租借一天價錢為4,400日圓，另外村裡有懷舊遊戲攤位和舊式貼紙相機，絕對要體驗一番。

第2天來到岐阜的金華山，於岐阜公園乘搭纜車，來回只需1,300日圓即可到展望台飽覽市景。必試旁邊Cafe的金華山Churros，口感與一般Churros相比更煙韌，灑上一層肉桂糖特別好食！不要錯過山頂纜車旁邊的松鼠村，入場前工作人員會派勞工手套及提供飼料，讓你親身體驗餵食松鼠，松鼠超級活潑可愛，餵食時更會飛跳上手臂，不過要留意松鼠的爪子較尖，記得穿長袖衫褲，以免被抓傷。

岐阜公園內的岐阜城樂市，今年4月全新開幕。這個市集由多間木造平屋集結各種當地特產與美食！買手信必逛「起き上がり本舗」，現場即製達摩造型最中餅，可按心水挑選紅豆、巧克力等多款內餡，吃起來甜而不膩。另外這裡的「四季彩うどん 華きんとん」，烏冬控必食！自家製手打粗烏冬非常彈牙，套餐2,200日圓含八道小菜、天婦羅及油飯，超級滿足。

開箱 Hotel Indigo 犬山有樂苑

記者今次入住Hotel Indigo犬山有樂苑花園英迪格酒店，這家IHG旗下的精品酒店於2022年3月開幕。酒店位於在日本五大國寶城之一的犬山城山腳下，毗鄰擁有國寶茶室「如庵」的日式庭園有樂苑，提供深厚文化氣息的住宿體驗。

酒店門口的入口長廊有日式庭園景觀，走入大堂即可看見超高樓底設計的大廳，透過大片落地窗，可欣賞外邊水池與犬山城交織而形成山水一色美景，非常好打卡！酒店一共156間客房，設有3種房型，大部份房間皆設露台，可分別欣賞犬山城、木曾川或有樂苑的美麗景觀，木曾川每年夏季都舉行著名傳統活動「鸕鶿捕魚」，住客只需在房間露台就可以看到！這裡的客房設計用色亦融入犬山祭的彩繪與鵜飼漁火元素，房間寬敞，更設有BOSE喇叭、Nespresso咖啡機及迷你吧等，整體空間令人非常放鬆。酒店內有名為「白帝之湯」的犬山溫泉，泉水以美肌而聞名，遊玩整天後來泡一泡，疲憊一掃而空！

記者亦一嘗酒店的早晚餐，晚餐點選「東海の惠み」套餐，一份有松坂牛鰻魚飯、味噌鍋燒烏冬及炸蝦等，松阪牛入口即化，作為名古屋名物的味噌鍋燒烏冬亦煮得相當入味。而早餐分西式和日式選擇，西式餐點更可選擇不同的蛋料理。除了主食，這裡亦設有自助吧，提供新鮮沙津、冷盤麵包、水果及甜品，必飲岐阜關市出品的「関牛乳」，奶味清甜，絕對要一試。

Hotel Indigo犬山有樂苑花園英迪格酒店

地址：日本愛知縣犬山市103-1

前往方法：乘坐名鐵犬山線，犬山遊園站下車步行約8分鐘

立即預約：請按此