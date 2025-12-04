去旅行要玩得開心最緊要投入，對《名偵探柯南》的粉絲來說，可以化身為名偵探柯南邊暢遊鳥取當地美景邊推理冒險，無疑就是最理想的旅程。一向擅長為旅客製造驚喜的鳥取，最近推出的「名偵探柯南鳥取之旅」，從交通到景點、解謎到打卡通通都在一趟旅程中為粉絲安排妥當，玩家既可自由​​規劃行程，又可體驗到充滿驚喜的沉浸式推理解謎樂趣！

推理解謎樂趣無窮 名偵探柯南迷朝聖之旅

這次鳥取縣推出的「名偵探柯南鳥取之旅」，將漫畫與當地經典景點行程完美結合，為旅客打造一場趣味橫生的推理冒險。參加這趟旅程的玩家(成人收費 18,800 日圓，兒童半價)會獲得一套「解謎裝備」：解謎筆記本(Mystery Notebook)、原創徽章收納盒、「關西 & 山陰地區鐵路周遊券」和「鳥取藩乘放題手形」兩張萬用周遊乘車券。玩家換取「解謎裝備」後，就可以出發到鳥取 3 個指定景點(已包入場券)發掘「真相只有一個」的謎底！

旅程從大阪開始，靠「關西 & 山陰地區鐵路周遊券」周遊乘車券在關西至山陰(鳥取、島根)、岡山地區內 7 天不限次數搭乘JR列車，換領周遊券的過程也十分便捷，在關西機場或大阪站找到貼有「PASSPORT」標誌的綠色自動售票機，按照自助機器的中文介面操作，掃描電子憑證QR 碼和護照，很快就能拿到周遊券。換好周遊券後，即可順手預訂「SUPER HAKUTO 名偵探柯南號」限定特快列車的指定席車票，坐上柯南主題彩繪的列車，一秒進入動漫場景，滿心期待地向鳥取出發。

這場推理之旅的玩法簡單清晰，即便是新手也能輕鬆上手。首先，前往任何一個指定的觀光導覽所(鳥取站、米子站、倉吉站)領取解謎筆記本、徽章收納盒及鳥取藩乘放題手形(鳥取縣内路線巴士3日周遊劵)的「解謎裝備」。接著便可開始前往「案發景點」：青山剛昌故鄉館、鳥取二十世紀梨紀念館及鳥取花迴廊或砂之美術館(二選一)展開解謎之旅。

玩家不僅可以在3個指定的景點免費入場，還可在每個景點兌換《名偵探柯南》不同角色的專屬徽章及在景點內找到用於解謎的線索。收集完成後就能獲得專屬完成證書，充滿成就感！經精明眼仔細計算，這趟旅程的性價比極高：關西 & 山陰地區鐵路周遊券(18,000日圓)、鳥取藩乘放題手形(1,800日元)、青山剛昌故鄉館門票(700 日圓)、鳥取二十世紀梨紀念館門票(300日圓)，再加上鳥取花迴廊(960日圓)或砂之美術館(800日圓)的門票，整趟名偵探柯南鳥取之旅絕對物超所值。

名偵探柯南鳥取之旅

網站：請按此