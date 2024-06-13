日本旅遊｜必到東北三大祭之一！青森睡魔祭 年度夏祭體驗預訂優惠

「東北三大祭」之一的「青森睡魔祭」，將於今年8月2至7日舉行，作為擁有超過300年歷史的年度傳統祭典，不僅是日本非物質文化遺產，更是每年吸引超過300萬遊客和日本國民的盛大慶典！如果有計劃參加青森睡魔祭，現時KKday亦開始發售「睡魔燈籠」遊行的指定席以及高級觀賞席票，更有折扣門票遊覽津輕藩睡魔村，即睇內文了解詳情！

位於日本最北部的青森，每年8月2至7日都會舉辦青森睡魔祭，相傳青森睡魔祭是由七夕祭典轉變而來，但真正的起源仍未確定。隨著紙、竹和蠟燭普及後，人們便開始製作燈籠，然後逐漸演變成睡魔燈籠，現今則演變成盛大的夏日花燈祭典。

青森睡魔祭遊行路線全長約3.1公里，約20座全手工繪製和製作、高達8米的巨型紙漿燈籠將在青森市中心巡遊。現場兩邊道路亦會有多款青森特產和美食售賣，充滿傳統祭典的熱鬧氛圍。表演者屆時將身穿傳統服飾，伴隨著短笛和太鼓演奏出獨特的祭典音樂，表演者將抬著並圍繞睡魔燈籠起舞。睡魔燈籠將於馬路上遊行，所以在人行道兩旁亦能觀賞到表演。如果想要更好角度欣賞遊行，可以購買指定席門票！

【指定席上觀賞遊行】青森睡魔祭8月5日夜 / 8月7日白天席票

預先購買5日晚間及7日早上的門票，讓您坐在指定座位，安心又舒適地近距離觀賞遊行，不必擔心人潮擠擁導致視線受阻。

KKday 優惠：HK$492/位

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睡魔祭指定席＆煙火大會、睡魔海上拉力賽門票

含1張睡魔祭預留座位門票 及 1張煙火大會和睡魔海上游行預留座位門票

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活動日期：8月7日

活動時間：13:00

【VIP觀賞席連本地時令美食】青森睡魔祭 | 高級觀賞席 （祭典）

8月2日將展示由學童負責製作及搬運小型「兒童睡魔燈籠」，以及約15座由成人搬運的「大型睡魔燈籠」，VIP觀賞席可以最佳角度，觀賞絢爛多彩的燈籠及舞者，同時可更品嘗到青森當地特色的時令美食和飲品！

雙人觀賞席 ( 1 組最多 2 人 )

KKday 優惠：HK$7,060/組，平均HK$3,530/位

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活動日期：8月2日

活動時間：17:30 – 21:00