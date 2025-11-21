連續兩年獲米其林星鑰的日本精緻度假品牌「FUFU JAPAN」，旗下第9間酒店「馥府東京銀座」，將於2025年11月16日開幕。酒店位於銀座一丁目地標路口、直連地鐵站，更是東京23區內唯一客房皆設私人庭園及天然溫泉的度假酒店，打造城市綠洲般的靜謐住宿體驗。另備手工藝體驗、私人遊艇、直升機巡航、相撲晨練等專屬行程，即睇酒店亮點！

全新度假酒店 感受銀座獨特奢華與日本文化 「FUFU JAPAN」精緻度假酒店系列包括熱海、河口湖、輕井澤、京都、箱根、奈良、日光等日本頂級度假勝地，最新「馥府 東京 銀座」為該系列旗下第九間度假酒店。品牌自2007年創立，以「回味時光之地」為理念，專門打造讓旅客放慢步伐的隱世空間。目前旗下7間酒店更連續兩年摘下米其林星鑰，成為全日本獲獎數量最多的酒店品牌！

開箱馥府東京銀座客房 最新開幕的馥府 東京 銀座，將作為「FUFU JAPAN」品牌至今最具代表性的旗艦館，以「在繁華中放慢腳步、靜賞時光流動的城市棲所」為核心概念，完美詮釋品牌「回味時光」哲學。酒店整體設計以「立體式回遊日本庭園」為靈感，從燈光、音響到每件家具都展現巧思。這裡有別於東京常見的冷冽建築風格，大量使用帶溫度質感的日本傳統素材，比如入口土壁、淺間石與小松石等來自日本火山岩與玄武岩，每間客房的私人庭園更裁種與房名呼應的傳統植栽，營造四季園景之美。酒店全館34間客房均設專屬私人庭園溫泉，為旅人打造一場兼具奢華與溫度的住宿體驗。2025年11月16日正式開幕後，香港旅客造訪東京，再添一處靜謐放鬆的住宿選擇，感受這座城市綠州的細膩魅力。

屋頂休息室引進天然泉水 設足湯酒吧 酒店頂樓設有屋頂休息室「YUSORA」，引進熱海正宗天然溫泉做足湯，打造綠意環繞的私人戶外臥榻及專屬足湯座位。旅客伴著輕柔音樂與銀座微風，無限暢飲紅白酒及無酒精特調，將銀座璀璨燈火夜景盡收眼底，在溫泉暖意中徹底拋開城市喧囂。

結合日本美學的飲食體驗 館內餐飲同樣極致講究，主打日式料理的銀座GAYU，以日本美學與飲食文化精神為核心。嚴選日本各地當季頂級食材，每道菜都經過細膩構思，以高雅器皿配上精美擺盤，帶來視覺味覺的極致享受。餐廳設86席，全區為獨立包廂，部分房間能眺望東京夜景，還有傳統塌塌米下凹式座位私人空間，盡享頂級美食饗宴。而主打板前壽司的GINGA僅設8席，零距離欣賞職人一貫一握的精湛手藝，每口都蘊藏「款待之道」的極致用心，將FUFU JAPAN的品牌精神完美詮釋。