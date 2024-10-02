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2024-10-02 20:00:00

日本旅遊｜栃木必買手信合集 天皇御用芝士蛋糕/超人氣在地品牌GOOD NEWS

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日本旅遊｜栃木必買手信合集 天皇御用芝士蛋糕/超人氣在地品牌GOOD NEWS

日本旅遊｜栃木必買手信合集 天皇御用芝士蛋糕/超人氣在地品牌GOOD NEWS

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來到日本當然要獨狂買手信！以下為大家介紹兩大栃木必買手信品牌，包括日本天皇御用的「Cheese Garden」，及近年超人氣的可持續在地品牌「GOOD NEWS」甜品系列，準備去栃木縣旅行的你一定要收藏！

圖文：Kristy

鳴謝：日本貿易振興機構（香港）、栃木縣

栃木手信｜Cheese Garden

栃木縣地形高低起伏且氣候寒冷，令乳畜業非常盛行，其牛奶生產量更僅次於北海道為全國第二，因此很多手信都是以奶油、芝士、牛奶等乳製品為主。當; 不得不提那須地區知名手信「Cheese Garden」，於日本多個地區都設有分店。本店規模相當大，分為商店、Café及餐廳三個部分。一進店就可以看到明星商品「御用邸芝士蛋糕」，為日本皇室御用蛋糕，分為原個及迷你版兩個尺寸。經手工窯爐中烘烤後的芝士蛋糕，味道香濃且不甜膩，口感亦濕潤順滑。

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Cheese Garden 御用邸芝士蛋糕 御用邸芝士蛋糕 御用邸芝士蛋糕

另有售賣芝士餅乾，採用巴馬臣及埃丹芝士，再加入黑胡椒的辛香，鹹甜滋味非常特別！它們更會按照季節而推出限定口味，秋季有栗子及南瓜口味。必買本店限定的焦糖芝士夾心餅乾，以及各種配芝士甜點的茶葉，店內大部分商品包括芝士蛋糕都可常溫保存，不用冷藏，買作手信一流。逛到累亦可到旁邊的Café及餐廳充飢，售賣日式洋食料理及小食，必食特製黑咖喱及3種芝士蛋糕拼盤。

芝士餅乾 焦糖芝士夾心餅乾 茶葉 Refreshing Roast Cutlet ¥2,200 Fried Yahshio trout ¥2,400 栃木和牛漢堡 ¥3,200 3種芝士蛋糕拼盤 ¥1,040

Cheese Garden 那須本店

地址：栃木県那須郡那須町高久甲喰木原2888

營業時間：

(SHOP) 09:00-18:00

(CAFE) 09:00-18: 00 (L.O17:30)

(RESTAURANT) 09:30-18:00

官方網站：請按此

栃木手信｜GOOD NEWS TOKYO

近年流行可持續發展，栃木在地品牌「GOOD NEWS」以它為企業理念，製作出多款甜點及小食，當中以「BUTTER NO ITOKO」最為有名。今次到訪了它們位於那須的大本營，分為GOOD NEWS DIARYGOOD NEWS NEIGHBORS兩大區域。集齊GOOD NEWS旗下所有品牌，如BUTTER NO ITOKOBROWN CHEESE BROTHERITOKO NO DONUT等。園內猶如森林一般，被大量綠色植物包圍。

GOOD NEWS TOKYO GOOD NEWS TOKYO GOOD NEWS TOKYO GOOD NEWS TOKYO

1. BUTTER NO ITOKO

超人氣商品「BUTTER NO ITOKO」，意思為牛油的表兄弟。使用生產牛油後剩餘的90%脫脂牛奶，製作出這款窩夫脆餅，將零價值的廢棄食材變成高級點心，以達至可持續發展。窩夫脆餅吃起來帶有濃濃的牛油香味，一次過可以吃到香脆、鬆軟及融化3種口感。另有多款口味，包括限定的栗子、香蕉，以及基本牛奶、鹽焦糖口味。

價錢：¥1,728/

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BUTTER NO ITOKO BUTTER NO ITOKO BUTTER NO ITOKO BUTTER NO ITOKO

2. 那須布丁

那須布丁原本開在旅館「山水閤」內，2022年於GOOD NEWS開設分店。標榜「入口5秒後更美味」，選用那須產的牛奶及雞蛋，以甜菜糖取代一般砂糖。大大減低平日布丁的甜膩度，令雞蛋及牛奶的味道更加突出，味道非常濃厚。布丁控一定不能錯過！

價錢：¥432/個；¥1,296/盒，共3

那須布丁 那須布丁 那須布丁

3. BROWN CHEESE BROTHER

BROWN CHEESE BROTHER同樣於2022年開業，以乳清為主角，將製造芝士時遭扔掉的90%乳清，加入10%芝士再熬煮後，製成「BROWN CHEESE」。共有原味及朱古味2款，中間為焦糖夾心，絕對是必買超人氣手信！

價錢：¥972/盒，共3

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BROWN CHEESE BROTHER BROWN CHEESE BROTHER BROWN CHEESE BROTHER BROWN CHEESE BROTHER BROWN CHEESE BROTHER

4. 早苗饗Lemon

722日才開業的「早苗饗Lemon」，以清酒釀造過程中丟棄的清酒酒糟，製成檸檬蛋糕。味道帶有清爽的檸檬味和酒糟獨有的香氣，是新式的佐酒甜點！

價錢：¥864/盒，共3

早苗饗Lemon 早苗饗Lemon 早苗饗Lemon

GOOD NEWS NEIGHBORS

地址：栃木県那須郡那須町高久乙24-1

營業時間：9:00-17:00 (每月第2個星期四休息)

GOOD NEWS DAIRY

地址：栃木県那須郡那須町高久乙2905-25

營業時間：9:00-17:00 (每月第2個星期四休息)

官方網站：請按此

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