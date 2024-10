日本旅遊｜栃木必買手信合集 天皇御用芝士蛋糕/超人氣在地品牌GOOD NEWS

栃木手信| GOOD NEWS TOKYO

近年流行可持續發展,栃木在地品牌「GOOD NEWS」以它為企業理念,製作出多款甜點及小食,當中以「BUTTER NO ITOKO」最為有名。今次到訪了它們位於那須的大本營,分為GOOD NEWS DIARY及GOOD NEWS NEIGHBORS兩大區域。集齊GOOD NEWS旗下所有品牌,如BUTTER NO ITOKO、BROWN CHEESE BROTHER、ITOKO NO DONUT等。園內猶如森林一般,被大量綠色植物包圍。