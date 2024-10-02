日本旅遊｜栃木必買手信合集 天皇御用芝士蛋糕/超人氣在地品牌GOOD NEWS

來到日本當然要獨狂買手信！以下為大家介紹兩大栃木必買手信品牌，包括日本天皇御用的「Cheese Garden」，及近年超人氣的可持續在地品牌「GOOD NEWS」甜品系列，準備去栃木縣旅行的你一定要收藏！ 圖文：Kristy 鳴謝：日本貿易振興機構（香港）、栃木縣

栃木手信｜ Cheese Garden 栃木縣地形高低起伏且氣候寒冷，令乳畜業非常盛行，其牛奶生產量更僅次於北海道為全國第二，因此很多手信都是以奶油、芝士、牛奶等乳製品為主。當; 不得不提那須地區知名手信「Cheese Garden」，於日本多個地區都設有分店。本店規模相當大，分為商店、Café及餐廳三個部分。一進店就可以看到明星商品「御用邸芝士蛋糕」，為日本皇室御用蛋糕，分為原個及迷你版兩個尺寸。經手工窯爐中烘烤後的芝士蛋糕，味道香濃且不甜膩，口感亦濕潤順滑。

另有售賣芝士餅乾，採用巴馬臣及埃丹芝士，再加入黑胡椒的辛香，鹹甜滋味非常特別！它們更會按照季節而推出限定口味，秋季有栗子及南瓜口味。必買本店限定的焦糖芝士夾心餅乾，以及各種配芝士甜點的茶葉，店內大部分商品包括芝士蛋糕都可常溫保存，不用冷藏，買作手信一流。逛到累亦可到旁邊的Café及餐廳充飢，售賣日式洋食料理及小食，必食特製黑咖喱及3種芝士蛋糕拼盤。

Cheese Garden 那須本店 地址：栃木県那須郡那須町高久甲喰木原2888 營業時間： (SHOP) 09:00-18:00 (CAFE) 09:00-18: 00 (L.O17:30) (RESTAURANT) 09:30-18:00 官方網站：請按此

栃木手信｜ GOOD NEWS TOKYO 近年流行可持續發展，栃木在地品牌「GOOD NEWS」以它為企業理念，製作出多款甜點及小食，當中以「BUTTER NO ITOKO」最為有名。今次到訪了它們位於那須的大本營，分為GOOD NEWS DIARY及GOOD NEWS NEIGHBORS兩大區域。集齊GOOD NEWS旗下所有品牌，如BUTTER NO ITOKO、BROWN CHEESE BROTHER、ITOKO NO DONUT等。園內猶如森林一般，被大量綠色植物包圍。

1. BUTTER NO ITOKO 超人氣商品「BUTTER NO ITOKO」，意思為牛油的表兄弟。使用生產牛油後剩餘的90%脫脂牛奶，製作出這款窩夫脆餅，將零價值的廢棄食材變成高級點心，以達至可持續發展。窩夫脆餅吃起來帶有濃濃的牛油香味，一次過可以吃到香脆、鬆軟及融化3種口感。另有多款口味，包括限定的栗子、香蕉，以及基本牛奶、鹽焦糖口味。 價錢：¥1,728/盒

2. 那須布丁 那須布丁原本開在旅館「山水閤」內，2022年於GOOD NEWS開設分店。標榜「入口5秒後更美味」，選用那須產的牛奶及雞蛋，以甜菜糖取代一般砂糖。大大減低平日布丁的甜膩度，令雞蛋及牛奶的味道更加突出，味道非常濃厚。布丁控一定不能錯過！ 價錢：¥432/個；¥1,296/盒，共3個

3. BROWN CHEESE BROTHER BROWN CHEESE BROTHER同樣於2022年開業，以乳清為主角，將製造芝士時遭扔掉的90%乳清，加入10%芝士再熬煮後，製成「BROWN CHEESE」。共有原味及朱古味2款，中間為焦糖夾心，絕對是必買超人氣手信！ 價錢：¥972/盒，共3個

4. 早苗饗 Lemon 7月22日才開業的「早苗饗Lemon」，以清酒釀造過程中丟棄的清酒酒糟，製成檸檬蛋糕。味道帶有清爽的檸檬味和酒糟獨有的香氣，是新式的佐酒甜點！ 價錢：¥864/盒，共3個