青森縣位於日本本州最北，四季分明，秋季紅葉最為值得一看！青森大部份熱門賞楓景點同時鄰近當地名湯，只要規劃得宜即可來一場寫意旅遊。同時來到青森，當然少不免品嘗時令青森蘋果與肥美吞拿魚，為旅程增添更多驚喜！以下帶來青森賞楓3大熱點，更有多個必玩行程推薦，即睇詳情！

賞楓好去處｜弘前公園 弘前公園入選為「日本歷史公園100選」及「日本櫻名所100選」。園內的弘前城是東北地區唯一現存江戶時代天守，以及日本的重要文化財。園內約1,100株楓樹與2,600株櫻花樹構成紅葉美景，每年10月中旬至11月中旬為賞楓最佳時期。2025年10月31日至11月9日，公園舉辦「弘前城菊花與紅葉祭」，以弘前植物園為舞台，舉辦花藝展示與市民菊花展，入夜則會點燈，呈現與日間截然不同的紅葉魅力。 弘前公園 地址：036-8356 青森縣弘前市下白銀町1 交通：從JR弘前站巴士約15分鐘，在市役所前下車，下車後步行5分鐘 開放時間：9:00 - 20:00 (紅葉LIGHT UP 16:00- 21:00) 入場費用：成人320円、小學生100円(弘前植物園)

賞楓好去處｜蔦沼 南八甲田山腳下的千年「蔦溫泉」周邊，散布著由火山爆發形成的「蔦七沼」。從蔦溫泉後方延伸的「巡沼小路」是一條2.9公里環形步道，串聯六個沼澤，步行全程約1小時。該區被列為鳥類保護區，遊客可在此觀賞珍稀鳥類。而面積最大的蔦沼距離溫泉僅10分鐘步程，蔦沼被原生櫸木林包圍，每年秋季10月底至11月初，是紅葉最佳欣賞時期。尤其清晨日出時，若天氣晴朗，可欣賞「蔦沼朝燒」的壯麗景觀，觀賞最佳時段為日出前後半小時。近年由於遊客增加，早上5時至7時30分如要進入蔦沼展望台，需預約並繳入場費。而其他時段到訪，亦可欣賞蔦沼之美。 蔦沼 地址：青森縣十和田市奥瀬 交通：從JR青森站 / JR新青森站 搭乘JR巴士「みずうみ（湖）號」到「蔦溫泉」站下車，需時約兩小時 預約網址：請按此

賞楓好去處｜八甲田山 日本百大名山之一的八甲田山由多座火山組成，當中最高的「大岳」海拔1585米，是適合男女老少的旅遊勝地。秋季9月下旬至10月中旬可以登山賞楓、冬季12月上旬至5月中旬可以滑雪，而在1月至2月下旬期間則可以雪地健行賞樹冰，感受大自然的壯麗。整個旅程從八甲田山纜車開始，10分鐘車程飽覽山脈景色，天晴時更可遠眺津輕半島、陸奧灣及岩木山等地。秋冬時節，纜車將穿梭「三段紅葉」，360度欣賞山麓綠林、山腹紅葉及山頂樹冰的「三段染」景象。抵達山頂公園站後，以此為起點設有多條難易度不同的健行路線，分別適合新手、家庭旅客或資深登山者。登山後可前往城倉溫泉或酸湯溫泉放鬆，舒緩疲勞。 八甲田纜車 地址：青森縣 青森市荒川字寒水沢1-12 交通：從JR青森站 / JR新青森站搭乘JR巴士「みずうみ(湖)號」到「ロープウェー駅前」，需時約1小時 開放時間：9:00 - 16:20(3月至11月上旬)：9:00 - 15:40(11月中旬 - 2月) 休息時間：11月8日至17日 (定期檢查) 或 惡劣天氣情況，出發前建議留意官網有關通車狀況) 纜車費用：成人(中學生以上)來回 2,200円；小學生來回700日円；小學生未滿幼兒免費

必去國民溫泉！酸湯溫泉 酸湯溫泉位於賞楓名勝八甲田地區，為擁有逾300年歷史的古老名湯，亦為區內最古老的木造2層樓溫泉住宿。其溫泉因強酸特性而取名「酸湯」，對緩解肌肉關節疲勞及各種痛症均具功效，1954年獲評為日本「國民保養溫泉地第一號」，是登山客與旅客舒緩疲勞的好去處。酸湯溫泉有知名的「扁柏千人浴池」，為日本罕見保留男女混浴的大浴場，設隔板分隔，提供浴袍租借，亦有女性專用時段。另有非混浴的「玉之湯」小浴場，適合不習慣混浴的旅客。 酸湯溫泉 地址：青森縣青森市荒川南荒川山國有林酸湯沢50番地 交通：從JR青森站 / JR新青森站 乘搭巴士「みずうみ（湖）號」到「酸湯溫泉」站下車，需時約1小時10分鐘 開放時間： 大浴場「扁柏千人浴池」7:00 - 18:00，最後入場時間為17:30 小浴場「玉之湯」9:00 - 17:00，最後入場時間為16:30 日歸旅客入浴費用：成人1,000円、小學生500円、小學生未滿幼兒免費

弘前蘋果公園 青森蘋果主題樂園 來到「蘋果之鄉」青森，怎可少得體驗採收蘋果。8月至11月正是青森蘋果收成的旺季，弘前蘋果公園開放蘋果採收體驗，讓遊客親手採摘新鮮果實。園區佔地約9.7公頃，以岩木山為背景，種植80多種、逾2,300棵蘋果樹，園內還設有可愛蘋果造型設施，如郵筒、指示牌與凸面鏡，打卡必影，遊客亦可探索多項蘋果主題體驗。另外在蘋果之家(りんごの家)中，展示約1,200種以蘋果為靈感的原創工藝品與點心，非常適合作手信。同場設輕食區，可品嘗蘋果咖哩、蘋果冰淇淋等特色料理，愛酒人士別錯過「弘前蘋果酒工房Kimori」，可品嘗用心釀造的蘋果酒，並親身參觀釀造過程，增添旅程深度。 弘前蘋果公園 地址：036-8262青森縣弘前市清水富田字寺沢125 交通：從JR弘前站乘搭弘南巴士，約20分鐘後於常盤坂入口站下車，再步行約7分鐘 開放時間：9:00 - 17:00(蘋果之家、弘前蘋果酒工房Kimori) 蘋果採收體驗費用：100円/100g(8月1日到11月中旬開放) 網址：請按此

青森之宿 放入蘋果的溫泉 位於平川市的青森之宿 Hotel Apple Land 是以「蘋果之湯」聞名的旅館。在溫泉中放入圓潤飽滿的紅蘋果，好看又可愛，更帶來美肌與保健效果！蘋果內的蘋果酸有助保濕肌膚，亞油酸促進血液循環，搭配全場散發的蘋果清香，讓人由內而外煥然一新，十分治愈。 青森之宿 Hotel Apple Land 地址：036-0114青森縣平川市町居南田166-3 交通：從JR弘前站「城東口」乘搭免費接駁巴士(需預約)，需時約20分鐘 開放時間： 「蘋果の湯」日歸旅客限定時段：周末及假日開放10:30 - 14:30，最後入場時間為14:00 「蘋果の湯」酒店住客限定時段：5:00~24:00，而5:00 - 10:00溫泉內沒有蘋果 「蘋果の湯」日歸溫泉入浴費用：成人550円、小學生220円、小學生未滿幼兒120円

青森美食｜大間吞拿魚 秋冬季造訪「本州最北」的大間町，絕不能錯過時令大間吞拿魚。津輕海峽孕育出脂肪豐厚、肉質緊實、口感肥而不膩的大間吞拿魚。每年日本首場「日本一」吞拿魚競投中，大間吞拿魚多以最高價成交，美味備受肯定。當地漁民採用傳統「一本釣」技術捕撈，確保鮮度與品質。漁獲期從8月至翌年1月，秋冬時節的吞拿魚體型最大、脂肪最優，想一嘗美味，來到大間町就可以實惠價格品嘗。 大間町 地址：青森縣下北郡大間町

冬日睡魔祭 2025 ｜淺蟲睡魔 冬之陣 淺蟲溫泉的「冬日睡魔祭」繼去年盛況後載譽歸來，於2026年1月23日至2月22日期間登場。必睇重頭戲為每周六限定的「真冬之睡魔祭」，以冬季為靈感的巨型睡魔燈籠將在溫泉街上巡遊，伴隨笛子、鑼鼓的演奏，以及祭典舞者「跳人」隊伍，最後以煙花點亮夜空作結，為青森的冬日添上活力與色彩。遊客經簡單訓練，即可親身參與巡遊的演奏或「跳人」行列，機會不容錯過！此外，現場還設有睡魔製作與鑑賞體驗等互動活動，非常值得一看。 淺蟲睡魔 冬之陣「真冬之睡魔祭」 日期及時間：2026年1月24日、31日、2月7日、14日、21日(逢周六)、22(周2日) 17：30 - 18：15 路線：辰巳館至道之驛「ゆ〜さ浅虫」