日本旅遊｜自由行入境懶人包 打科興都可以入境？中咗計唔計一針？

日本將於10月11日正式對外開關，允許自由行旅客入境，毋須申請簽證或參加旅行團。日本政府更於日前再次更新認可疫苗，已經打齊3針科興都可以入境！以下為大家總結日本入境懶人包，助大家輕鬆入境日本！

日本由10月11日起，放寬入境措施限制。包括取消每日旅客入境人數上限及免除短期逗留簽證，毋須參加旅行團就可以入境日本！其中已接種3針疫苗人士，出示印有日文或英文的疫苗接種證明書，即可免PCR檢測。

日本政府亦於日前更新認可疫苗名單，其中香港可以接種的兩款疫苗—復必泰及科興均獲接納。官方亦指出「Doses will also be considered valid even if each dose are not the same vaccine」，即接受混針，接種2針科興及1針復必泰人士同樣合資格。

日本旅遊｜中招計唔計一針？

不少感染過新冠肺炎人士都非常關心，確診能否抵消打針次數。惟日本政府並不接受，因此曾經中招而只接種過兩劑疫苗，必須持有72小時核酸檢測陰性報告才可以入境。

日本旅遊｜ 72 小時有效檢測證明

如果你沒有打齊三針，需在航班起飛前的72小時進行核酸檢測。必須為日本官方認可的機構，包括港安醫院、養和醫院、嘉諾撒醫院、EMC Hong Kong Japanese Clinic等。詳細名單一覽。