日本旅遊｜開箱福島百年溫泉旅館 免費任斟蜜桃汁/4,000本漫畫任睇/兒童攀石場 夏季限定「水蜜桃會席料理」

去日本當然要浸溫泉！今次為大家開箱福島縣百年溫泉旅館「穴原温泉 吉川屋」，2023年經翻新後新增了不同設施，除了提供免費任斟新鮮蜜桃汁外，新設漫畫圖書館、兒童攀石場，夏天更有限定「水蜜桃會席料理」！ 圖文：Kristy 鳴謝：日本貿易振興機構香港、福島縣

「穴原温泉 吉川屋」位於福島市，於1841年創業，至今已有183年歷史。鄰近奧州有三大名湯之稱的飯坂溫泉，遊客可於福島站搭乘福島交通飯坂線至「飯坂溫泉車站」，備有免費接駁車直達酒店。 一走入吉川屋就感受到歷史感，大堂除了休憩區域外，更放滿供住客享用的甜點、茶包及飲料，有齊各種日式餅乾、茶包、雪條等，大家可以在浸溫泉後隨意享用！旁邊亦放有「果汁水龍頭」，隨著季節流出不同口味新鮮果汁，像是蘋果汁、蜜桃汁、葡萄汁等，全部都採用福島當季水果製作而成。

酒店現任七代目社長畠正樹為忠實動漫迷，因此館內可以見到不少動漫的痕跡。更參加了溫泉娘企劃，將日本各地不同溫泉擬人化，讓日本溫泉及地方都市的魅力散播到全世界。其中代表飯坂温泉的人物就是「飯坂真尋」，另有「吉川屋三姐妹」，大堂旁有房間擺滿她們的周邊商品。 另有「貓頭鷹圖書館」，藏有約4,000冊日本經典漫畫，當中不少是近期大熱漫畫如咒術迴戰、BLUE LOCK、SPYXFAMILY、工作細胞等，營業至晚上11點，大家可以浸完溫泉再沉浸在二次元世界裡。當然少不了兒童室內遊樂場，配有5米寬、3米高的抱石設備，小朋友留在酒店都可以盡情放電！

吉川屋擁有128間客房，共8種房型，包括和式、和洋式客房，更有內附私人露天風呂的豪華房型。大部分房間採用傳統的日式榻榻米風格，一進門就可以見到一大片山景所迎接，窗前還貼心地擺放了椅子，讓住客可以悠閒地坐著欣賞片倉山的美景。房間內的設備亦應有盡有，提供熱水壺、茶杯、茶包等基本配備；衣櫃裡亦放有溫泉用的浴衣、毛巾。

酒店溫泉設於地下，泉質皆為自家源泉的「弱鹼性單純泉」，泉質溫和，鎮靜效果極佳、對皮膚疾病具有療效，更可以潔淨肌膚角質，無論是女性、小朋友及老人家也能安心泡湯。其中露天溫泉（羚羊之湯、猴浴之湯）更能夠眺望片倉山及摺上川等自然景觀，徹底洗滌身心。

福島盛產水蜜桃，酒店內亦有不少水蜜桃元素。不得不提全日本唯一一個「水蜜桃神社」，位於溫泉旁邊，供奉福島特有的「梨桃」。相傳撫摸梨桃石像就會獲得好運，大家亦可以抽「開運桃御神籤」，測試一下自己的運氣！

吉川屋的晚餐向來都有極高評價，曾於2022年獲得日本「第48回專家精選旅館100選」料理部門的第5名。特設以季節為主題的菜式，夏天七至八月有「水蜜桃會席料理」。每一道料理都以蜜桃入饌，由前菜、主食、甜品都以桃製成，可品嚐到「水蜜桃Parma Ham」、「水蜜桃素麵」、「烤黑毛和牛伴水蜜桃」、「水蜜桃律散壽司」等餐點。而秋天就轉換成提子、蘋果主題，不同季節都可以感受到在地旬味！